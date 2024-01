A guerra entre Israel e Hamas ameaça transbordar, a IA e uma eleição sísmica nos EUA: 5 previsões para 2024

Para o ajudar a perceber o que se passa, eis alguns temas-chave a ter em conta.

1. A guerra entre Israel e o Hamas ameaça transbordar

O novo ano começa com Israel a avançar com a sua ofensiva na Faixa de Gaza em resposta aos ataques de 7 de outubro do Hamas.

As pressões internacionais estão a aumentar para que Israel limite a duração e a intensidade da sua guerra, no meio dos protestos mundiais sobre o facto de os habitantes de Gaza estarem encurralados em perigo de vida, sem fornecimentos essenciais ou acesso a cuidados de saúde, à medida que a doença se espalha pelos campos humanitários apinhados. Apesar disso, Israel redobrou os seus esforços e prometeu que a sua guerra contra o Hamas se prolongará por muitos meses.

O risco de um conflito mais vasto no Médio Oriente está a aumentar.

Há cada vez mais trocas transfronteiriças entre o grupo paramilitar islâmico Hezbollah, apoiado pelo Irão, e as Forças de Defesa de Israel (IDF) na fronteira entre o Líbano e Israel.

Os ataques por procuração de facções apoiadas pelo Irão no Iraque - como o recente ataque à embaixada dos EUA em Bagdade - estão a tornar-se mais ousados e mais comuns. E novos ataques dos rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, às rotas marítimas globais através do Mar Vermelho e do Canal do Suez poderão fazer disparar os preços da energia.

Há também o risco de outros grupos extremistas da região serem alimentados pelo oportunismo e/ou por queixas. Escusado será dizer que qualquer normalização formal dos laços entre Israel e a Arábia Saudita, um acordo que parecia próximo antes de 7 de outubro, está agora fora de questão.

O apoio inequívoco dos Estados Unidos aos ataques israelitas a Gaza prejudicou a imagem que o país projecta como garante dos direitos humanos e do direito internacional - um golpe na reputação do qual Washington dificilmente recuperará a curto prazo, apesar de uma mudança decisiva de tom.

No horizonte de 2024, os EUA e os seus aliados devem encontrar um equilíbrio entre a retaliação e a dissuasão dos ataques por procuração, mantendo as suas respostas abaixo de um limiar que desencadeie um conflito mais alargado.

2. Impasse com o conflito Rússia-Ucrânia a entrar no terceiro ano

Em fevereiro, a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin entrará no seu terceiro ano.

Nem a Rússia nem a Ucrânia mostram sinais de vitória ou de vontade de chegar a um compromisso sobre os seus objectivos incompatíveis. A Ucrânia luta pela sua sobrevivência, integridade territorial e soberania, enquanto a Rússia pretende aquilo a que chama a "desnazificação" e desmilitarização da Ucrânia e impedir a sua aspiração a aderir à NATO e a outros organismos ocidentais. O enquadramento russo da sua invasão não provocada como "desnazificação" foi rejeitado por historiadores e observadores políticos.

Putin começa o ano com mais confiança do que no ano anterior.

A tão esperada contraofensiva da Ucrânia em 2023 não recuperou o ímpeto que Kiev tinha ganho no final de 2022. As reservas de guerra da Rússia estão a ser reabastecidas pelo Irão e pela Coreia do Norte. Além disso, o maior país do mundo por área tem sempre a sua vantagem numérica em termos de tropas, ao contrário da Ucrânia, que sofrerá cada vez mais com a escassez de efectivos no próximo ano.

A Europa está limitada nas munições e no equipamento militar que pode fornecer à Ucrânia, com os seus próprios stocks esgotados. Os piores receios do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de fissuras na unidade ocidental também se concretizaram: A divisão política nos EUA e na Europa está agora a impedir a entrega de ajuda militar e económica. A viagem de Zelensky a Washington, em dezembro, resultou em 200 milhões de dólares - em vez dos 61 mil milhões de dólares que pretendia - para novas munições, porque os republicanos do Congresso não cederam nas alterações à política de fronteiras que exigiam em troca

Dias depois, a Hungria bloqueou um pacote de ajuda da União Europeia de 50 mil milhões de euros (55 mil milhões de dólares) à Ucrânia. É provável que esta tendência continue a dificultar os esforços militares da Ucrânia no próximo ano, uma vez que tanto os EUA como a UE darão prioridade a questões internas antes das eleições.

A Ucrânia poderá então concentrar-se numa abordagem defensiva, na formação de novos recrutas e na produção de defesa. A Crimeia, ilegalmente anexada pela Rússia em 2014, continuará a ser o prémio estratégico que a Ucrânia procura atingir e desafiar o domínio russo no Mar Negro.

Embora a Ucrânia esteja agora formalmente na via da adesão à UE, o abraço retórico e institucional dos aliados continuará provavelmente a contrastar com o seu apoio militar e financeiro efetivo.

Naturalmente, o futuro deste conflito depende em grande parte de quem está ao leme da maior fonte de ajuda financeira e militar da Ucrânia - os Estados Unidos. Moscovo favorece o regresso do líder republicano Donald Trump no próximo outono.

3. Eleições, certas e incertas

As eleições são sempre importantes, mas nunca mais do que quando tantos actores-chave estão nas urnas num momento de instabilidade global. Em 2024, 2 mil milhões de pessoas irão às urnas, num ano em que se registará um grande número de votações.

As eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos poderão assistir ao regresso de Trump à Casa Branca. Trump tem uma vantagem dominante sobre os seus rivais republicanos para a nomeação do seu partido, mas a decisão do Supremo Tribunal do Colorado de que não pode candidatar-se no estado devido ao caso de insurreição de 2021, seguida de uma decisão semelhante no Maine, pode prenunciar os obstáculos que irá enfrentar.

Não há precedentes de um candidato que concorra sob acusação. O impacto mobilizador que as alegações de Trump de uma "caça às bruxas" legal tiveram na sua base é improvável que se traduza para o eleitorado em geral. No entanto, o Presidente Joe Biden não está a dar energia aos Democratas - as sondagens de opinião sugerem que a maioria dos eleitores pensa que o octogenário é demasiado velho para ser reeleito e os seus índices de aprovação são baixos. Como sempre, os locais a observar são os swing states.

A Índia vai realizar as maiores eleições democráticas do mundo durante os meses de abril e maio.

Espera-se que o atual Primeiro-Ministro Narendra Modi, juntamente com o seu Partido Bharatiya Janata (BJP), nacionalista hindu, assegure um terceiro mandato com uma política popular, mas religiosamente divisiva. Apesar dos problemas relacionados com a inflação e o poder de compra, Modi goza de um amplo apoio entre a maioria hindu da Índia, baseado no patriotismo e numa política externa confiante. Os críticos afirmam que o antigo espírito secular e democrático da Índia está a ficar para trás e que as minorias se sentem inseguras.

A Rússia vai a votos a 17 de março. Com o proeminente líder da oposição Alexey Navalny encarcerado numa remota colónia penal siberiana e a supressão generalizada dos meios de comunicação social independentes, não haverá surpresas. No entanto, o nível de afluência às urnas será revelador. Se as eleições russas oferecerem uma indicação limitada da popularidade do governo, uma baixa afluência às urnas poderá aumentar a pressão sobre o Kremlin e sobre a sua invasão da Ucrânia, que está a ser bloqueada. As autocracias da Bielorrússia e do Irão também realizam eleições.

Haverá um ponto de inflamação eleitoral antecipado quando, em menos de duas semanas, Taiwan votar, estabelecendo o tom com a China para os próximos quatro anos. Se o vencedor for Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, anteriormente um defensor da linha dura da independência de Taiwan, as relações com Pequim deverão deteriorar-se ou permanecer congeladas. Os candidatos concorrentes do Kuomintang (KMT) e do Partido Popular de Taiwan prometem criar menos atritos com a China, embora os três partidos se oponham ao princípio "um país, dois sistemas" defendido por Pequim.

Noutros países, pela primeira vez desde que chegou ao poder há três décadas, o Congresso Nacional Africano (ANC) da África do Sul enfrenta um risco real de perder a sua maioria parlamentar nas eleições de 2024. O desemprego, uma economia instável e a criminalidade quebraram o domínio do ANC. O líder do partido e presidente Cyril Ramaphosa, que assumiu o cargo em 2018 depois que seu antecessor Jacob Zuma, atormentado por escândalos, foi efetivamente afastado do cargo, posteriormente enfrentou questões sobre suposta corrupção, que ele negou.

4. Disputas territoriais

Como demonstram as guerras na Europa de Leste e no Médio Oriente, estamos num ponto de inflexão na geopolítica.

A tendência para o autoritarismo e a fratura da hegemonia ocidental, há muito prevista, chegaram finalmente ao seu destino. Verificou-se um afastamento definitivo da unipolaridade americana, com a China e a Rússia a tirarem partido deste recuo. Os eixos geopolíticos do poder estão a realinhar-se livremente, com os EUA e a UE de um lado e um eixo anti-americano constituído pela China, Irão, Rússia e Coreia do Norte do outro. Isto está a conduzir a acções mais ousadas e menos previsíveis e a um ambiente global mais perigoso e incerto.

Continuaremos a assistir a esta mudança, que poderá ser exacerbada pela postura dos países não alinhados e pela ascensão de blocos competitivos como os BRICS.

As disputas territoriais e o revanchismo estão a aumentar. A tomada relâmpago pelo Azerbaijão da região do Nagorno-Karabakh, há muito disputada, é apenas um exemplo.

A Índia e a China continuam a discutir e a militarizar a mais longa fronteira disputada do mundo, que as separa. As potências mais pequenas podem tirar partido do afastamento ocidental e do facto de as grandes potências ascendentes fecharem os olhos às suas ambições expansionistas.

Ao mesmo tempo, a utilização crescente do poder de veto do Conselho de Segurança das Nações Unidas é paralisante e inspira pouca confiança na capacidade das instituições supranacionais para dissuadir ou responder a um mundo que vive o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial.

A incapacidade dos decisores políticos regionais e internacionais para negociarem um rápido regresso ao regime civil em resposta a uma vaga de golpes de Estado em África também assinala uma ausência de sanções e de liderança eficazes.

Isto aumenta o risco de contágio, com outros países potencialmente a seguirem o exemplo - especialmente com a atenção do mundo fixada no Médio Oriente e, em menor grau, na Ucrânia.

5. A IA atinge a maioridade

O ano de 2024 parece estar marcado por uma tensão entre o crescimento exponencial da inteligência artificial (IA) e as tentativas de a regular, por parte de instituições governamentais notoriamente desprovidas de conhecimentos tecnológicos.

A IA generativa - que gera novos dados, como texto, imagens ou desenhos, aprendendo com os dados existentes - remonta à década de 1950 (temos de dar os parabéns a Alan Turing.) Mas só agora estamos a assistir verdadeiramente a uma mudança de paradigma, uma vez que a tecnologia de IA está amplamente disponível e tem impacto em todos os aspectos das nossas vidas.

O que é que isso significa na prática? Um enorme progresso na geração de imagens, design, síntese de discurso, tradução e automação. A ascensão dos assistentes de IA e a personalização das suas interacções tecnológicas. Em vez de os modelos de texto, como o ChatGPT, os modelos de geração de imagens, como o DALL-E 2, e os modelos de fala estarem separados, serão combinados para uma interface mais holística.

Como sabemos, o rápido avanço da IA também traz novos desafios éticos.

À medida que os sistemas de IA se tornam mais avançados, as questões sobre privacidade, parcialidade e responsabilidade tornam-se cada vez mais pertinentes. Como é que garantimos que os sistemas de IA respeitam os direitos e liberdades humanos? Como monitorizar e evitar a interferência da IA nos processos democráticos? Como atenuar o risco de parcialidade na tomada de decisões da IA? Estas são apenas algumas das questões com que os decisores políticos, os investigadores e a sociedade em geral têm de se confrontar.

Os sistemas de IA cada vez mais sofisticados requerem uma grande capacidade de processamento, o que significa que a indústria irá privilegiar os dispendiosos chips e a computação quântica. Esta última é a próxima fronteira da investigação pioneira que se baseia nos princípios peculiares e contra-intuitivos da física subatómica. As velocidades de processamento de informação da computação quântica e a sua análise de dados estão numa estratosfera diferente. A integração da computação quântica na IA significará que os modelos serão treinados mais rapidamente, com capacidades muito mais avançadas de auto-evolução.

Os especialistas em IA não conseguem sequer compreender a extensão e as implicações futuras da tecnologia - um pensamento inquietante dado o ritmo da mudança e o seu impacto generalizado na humanidade. Mas, para além do carácter aberto e incerto, mesmo para os mais pessimistas, existe o potencial de surpresa e de progressos inesperados. No limiar de 2024, a humanidade pode pelo menos agarrar-se a essa constante comprovada.

Fonte: edition.cnn.com