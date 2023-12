A Guarda Nacional do Texas nega ter ignorado o pedido de ajuda de um migrante

Imagens de vídeo obtidas pela CNN mostram uma mulher com um bebé a chorar nos braços no Rio Grande a gritar por ajuda, enquanto membros da Guarda Nacional do Texas observam a partir de dois barcos próximos, mas não intervêm.

O vídeo foi filmado por Priscilla Lugo, coordenadora de defesa da justiça da organização sem fins lucrativos Latino Justice PRLDEF, uma organização de direitos civis.

Lugo disse à CNN que testemunhou o incidente na terça-feira, 12 de dezembro, enquanto estava no Rio Grande, em Eagle Pass, com um colega e um guia de barco trabalhando em um projeto de mídia digital relacionado à segurança pública e à Operação Lone Star, uma iniciativa do governo do estado do Texas para conter a imigração ilegal.

O incidente durou cerca de sete minutos, de acordo com Lugo, e começou quando um grupo de quatro pessoas, que incluía dois homens, uma mulher e uma criança, tentou entrar nos Estados Unidos a partir do México atravessando o rio, disse Lugo.

Os dois homens atravessaram o rio com sucesso, enquanto a mulher, que carregava uma criança que aparentava ter entre 3 e 4 anos de idade, teve dificuldades para atravessar o rio.

O vídeo foi gravado uma semana antes de a Patrulha Fronteiriça dos EUA ter processado - só na terça-feira - 10 500 imigrantes que atravessaram ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México, segundo um funcionário da Segurança Interna.

"A mulher grita para um dos barcos que transporta dois guardas nacionais do Texas, como mostra o vídeo.

"Peço-vos, por favor, ajudem-me", suplica a mulher aos guardas enquanto a criança que transporta chora.

"Não posso mais. Por favor, aproximem o barco", continua a dizer a mulher no vídeo. "Ajudem-me! Por favor, não me abandonem aqui".

Enquanto a mulher continua a pedir ajuda, os guardas permanecem no barco, mas não ajudam ativamente a mulher. Lugo disse que os guardas ficaram a observar e que a mulher acabou por regressar ao lado mexicano com a criança na mão.

Outro vídeo que Lugo partilhou com a CNN mostra também um barco da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, com dois agentes a bordo, a passar pela mulher e pela criança, mas sem parar para as ajudar

"Vi um barco da CBP a correr na direção da mulher e pensei que iam ajudar, mas deram algumas voltas e não fizeram nada", disse Lugo sobre o encontro.

"A mulher e a criança podiam ter-se afogado e eles não fizeram nada. Fiquei com lágrimas nos olhos quando saí do barco. Como é que não podemos ter empatia por uma criança em risco de se afogar? Como é que isso é segurança?"

Numa declaração à CNN, o Departamento Militar do Texas disse que "está ciente do recente vídeo que mostra uma mulher e uma criança perto da costa mexicana a pedir apoio".

"Soldados da Guarda Nacional do Texas se aproximaram de barco e determinaram que não havia sinais de sofrimento médico, ferimentos ou incapacitação e que eles tinham a capacidade de retornar a curta distância de volta à costa mexicana. Os soldados permaneceram no local para monitorizar a situação", escreveram.

Lugo disse à CNN que entrou em contato com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA sobre o incidente e foi informada de que os oficiais da CBP estão autorizados a prestar ajuda e já o fizeram no passado. A agência pediu a Lugo que lhes enviasse os vídeos e disse-lhe que iria investigar o incidente, disse Lugo.

A CNN contactou o CBP para obter um comentário.

A atual e a anterior administração dos EUA alertaram para o facto de o atual ritmo de detenções na fronteira sul estar a levar os recursos federais ao limite, com o sistema a aproximar-se de um ponto de rutura. Há mais de 26.000 imigrantes sob custódia na fronteira, disse o funcionário.

O governador republicano do Texas, Greg Abbott, frustrado com o que diz ser o fracasso do governo federal em proteger a fronteira, lançou a Operação Lone Star em março de 2021. O estado enviou milhares, incluindo membros da Guarda Nacional, para a fronteira EUA-México. O Texas também instalou quilómetros de barreiras fronteiriças flutuantes ao longo do Rio Grande.

Fonte: edition.cnn.com