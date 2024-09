- A Gröner Construction Enterprise rejeitou o procedimento de falência proposto.

O empresário Christoph Groener escapou de um pedido de falência para sua empresa principal, Groener Group GmbH. De acordo com os avisos do Tribunal Local de Leipzig, a administração temporária de falência foi revogada por votação na terça-feira. O motivo do pedido de falência dos credores teria sido prêmios de seguro-saúde não pagos.

Groener garantiu que pagaria todas as quantias devidas, encerrando assim o assunto. "No setor da construção, pagamentos atrasados são comuns, mas não levam automaticamente à falência", esclareceu.

Recentemente, foram iniciados procedimentos de falência temporária para os ativos de três empresas subsidiárias sob o guarda-chuva corporativo de Groener. Estas foram CG Building Technology GmbH, CG Renovation GmbH e CG Concrete Construction GmbH. Até agora, o Tribunal Local de Leipzig não divulgou detalhes atualizados sobre esses procedimentos.

Apesar dos procedimentos de falência temporária para algumas empresas subsidiárias, Groener mantém-se otimista quanto ao futuro de sua empresa principal e visa manter uma forte presença no setor. Os projetos de construção em andamento sob Groener Group GmbH são esperados para contribuir significativamente para a recuperação financeira da empresa.

