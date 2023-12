A grande jogadora de ténis Chris Evert termina o tratamento de quimioterapia contra o cancro do ovário

A 18 vezes campeã do Grand Slam revelou que lhe tinha sido diagnosticada a doença em janeiro.

"Estou um pouco fora de mim (medicamentos) mas, mesmo assim, agradecida e aliviada por ter terminado os meus seis tratamentos de quimioterapia", escreveu no Twitter, juntamente com um vídeo dela com os profissionais de saúde que trataram Evert e tocando um carrilhão de vento para assinalar a ocasião.

"Adoro-vos, muito obrigada... Esperamos não voltar a ver-vos", disse Evert aos trabalhadores com uma gargalhada enquanto se preparava para sair do centro de saúde.

A irmã mais nova de Evert, a antiga tenista profissional Jeanne Evert Dubin, morreu de cancro dos ovários em 2020, aos 62 anos. O câncer de Dubin se espalhou antes de ser detectado.

Evert, de 67 anos, afirmou que o seu médico lhe disse que, após a conclusão dos tratamentos, havia mais de 90% de probabilidades de o cancro nunca mais voltar, por ter sido detectado tão cedo.

