A Grã-Bretanha procura tomar o controlo e gerir directamente as suas empresas ferroviárias.

A situação atual na Grã-Bretanha lembra os desafios enfrentados pela Alemanha, com frequentes atrasos e interrupções causando frustração. Em resposta, a nova administração do Partido Trabalhista visa tomar o controle das empresas de ferrovias pela nacionalização, basicamente revertendo as políticas implementadas pela ex-primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher.

Hoje, o Parlamento em Londres está prestes a votar em um projeto de lei que propõe essa mudança, patrocinado pelo Ministro dos Transportes Louise Haigh. Uma vez que os contratos existentes expirem ou surgirem razões para a rescisão contratual, a responsabilidade pela prestação de serviços será transferida para operações de propriedade pública.

Atualmente, existem 28 empresas ferroviárias únicas no Reino Unido, cada uma atendendo a diferentes regiões. Críticos vêm expressando preocupações sobre atrasos e interrupções em trens, bem como preços altos de passagens há algum tempo. Greves até mesmo levaram a interrupções no serviço no passado. Sindicatos argumentam que os funcionários estão sendo explorados, já que os lucros beneficiam principalmente os gerentes e acionistas.

A ministra Haigh também pretende criar uma nova entidade de propriedade do estado, a Great British Railways, caso o projeto de lei seja aprovado. Essa empresa também assumiria as responsabilidades da Network Rail, uma organização sem fins lucrativos responsável pela infraestrutura ferroviária deteriorada do Reino Unido, como a rede ferroviária.

O sistema ferroviário britânico já foi discutido para nacionalização. Após a Segunda Guerra Mundial, os quatro principais provedores se fundiram na empresa de propriedade do estado British Railways. No entanto, quando o governo conservador da primeira-ministra Margaret Thatcher privatizou as empresas estatais, a British Rail foi desmantelada.

Por outro lado, a situação do setor ferroviário alemão é bem diferente. A empresa de propriedade do estado Deutsche Bahn é a líder do mercado. Embora opere como uma corporação de ações, o governo federal mantém a propriedade total. A Deutsche Bahn não apenas gerencia os serviços de trem em todo o país, como também controla a maioria da rede de trilhos deteriorada na Alemanha. No entanto, com o aumento dos atrasos e interrupções no serviço, há chamados recorrentes para dividir a empresa e separar a rede e as operações.

