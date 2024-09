A Grã-Bretanha pode estar a permitir ataques prolongados contra a Rússia.

Por vários meses, a Ucrânia tem tentado utilizar armas de longo alcance contra alvos situados profundamente dentro da Rússia. De acordo com um relatório, o Reino Unido agora tomou uma decisão: os mísseis Storm-Shadow podem ser empregados para esse propósito específico. Há uma possibilidade de que os Estados Unidos sigam o mesmo caminho com seus ATACMS. Isso seria um desenvolvimento significativo para Kyiv.

O jornal britânico "The Guardian" relatou que a Grã-Bretanha escolheu permitir o uso de mísseis de cruzeiro Storm-Shadow contra alvos dentro da Rússia. No entanto, essa decisão não será anunciada publicamente durante a reunião do primeiro-ministro britânico Keir Starmer com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington na sexta-feira.

Na quarta-feira, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, e seu colega americano, Antony Blinken, já estavam em Kyiv com o presidente Selenskyj. De acordo com fontes do "The Guardian", essa reunião não teria ocorrido se uma decisão positiva sobre o Storm Shadow não tivesse sido tomada. Como resultado, não houve anúncio público em Kyiv para evitar provocações desnecessárias.

Blinken teria afirmado em Kyiv que a entrega de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia havia mudado o pensamento estratégico em Londres e Washington. Lammy não quis revelar detalhes de discussões privadas que poderiam beneficiar Putin. O Instituto de Estudos de Guerra (ISW) havia sugerido anteriormente que as entregas de armas não deveriam ser anunciadas antecipadamente para manter um senso de surpresa e combater a agressão russa.

A aprovação dos Estados Unidos parece iminente

Recentes sinais indicam que os Estados Unidos também podem modificar sua posição e permitir que a Ucrânia ataque território russo usando mísseis ATACMS de longo alcance. Em Kyiv, Blinken afirmou que eles estavam trabalhando diligentemente para garantir que a Ucrânia tenha todos os recursos necessários para se defender efetivamente.

O presidente dos Estados Unidos, Biden, também se tornou mais explícito recentemente. O governo dos Estados Unidos está "trabalhando" para aprovar o uso de armas de longo alcance entregues à Ucrânia para ataques em território russo, disse ele em resposta a uma pergunta de um jornalista.

De acordo com o ISW, mais de 200 alvos estão dentro do alcance dos mísseis ATACMS de longo alcance. Esses alvos incluem bases militares importantes, estações de comunicação, centros logísticos, instalações de reparo, depósitos de combustível, sites de armazenamento de munição e quartéis-generais.

No entanto, unidades da força aérea responsáveis por ataques devastadores com bombas guiadas já foram movidas para o interior. Isso pode ser devido à expectativa da Rússia de um sinal verde para ataques com mísseis de longo alcance. No entanto, a Ucrânia poderia colocar uma pressão logística e operacional considerável no exército russo ao atacar outros alvos, de acordo com a análise do ISW.

A decisão britânica de utilizar mísseis Storm-Shadow contra alvos russos foi influenciada pela entrega de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia. Com o governo dos Estados Unidos supostamente trabalhando para aprovar o uso de armas de longo alcance entregues à Ucrânia para ataques em território russo, o fornecimento de armas à Ucrânia para se defender efetivamente está se tornando cada vez mais crucial.

