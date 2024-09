A Grã-Bretanha enfrentou cada vez mais os desafios colocados pelo Brexit.

Segundo uma recente pesquisa, as relações comerciais do Reino Unido com a União Europeia vêm enfrentando desafios após o Brexit. Dados da Universidade Aston em Birmingham indicam uma queda substancial nas importações e exportações nos anos de 2021 a 2023. As exportações do Reino Unido para a UE caíram em 27%, enquanto as importações despencaram em 32%.

A variedade de bens exportados pelo Reino Unido também apresentou uma queda. Havia 1.645 itens britânicos distintos a menos exportados para cada país da UE. Isso afetou menos economias mais pequenas da UE, como a Alemanha.

A pesquisa ignora o setor de serviços, que surpreendentemente prosperou após o Brexit. As exportações de tabaco, ferrovias e produtos aeroespaciais também apresentaram um aumento.

O Reino Unido saiu oficialmente da UE no final de janeiro de 2020 e não faz parte de sua união aduaneira e mercado único desde 2021. Um acordo de livre comércio alcançado às pressas não conseguiu eliminar completamente os desafios burocráticos persistentes e outras barreiras comerciais.

De acordo com o estudo, os setores mais severamente afetados são a agricultura, vestuário e produção de madeira e papel. A categoria de frutas e nozes comestíveis experimentou a maior queda nas exportações, com uma queda de valor de cerca de 73,5%.

A UE, sendo um parceiro comercial significativo do Reino Unido, foi afetada pelos desafios nas relações comerciais após o Brexit. Apesar dos desafios, o Reino Unido conseguiu aumentar as exportações em certos setores, como tabaco, ferrovias e produtos aeroespaciais, para a UE.

