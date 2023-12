A governadora do Kansas, Laura Kelly, entrou na sua era Swiftie

Isso inclui a governadora do Kansas, Laura Kelly, que na quarta-feira twittou uma foto de si mesma segurando um CD intitulado "Governor Kelly's Eras Playlist". A capa parecia ter sido desenhada como o logótipo da "Eras Tour" de Swift, com ícones representativos do estado do Kansas.

"Agora que @taylorswift13 tem passado mais tempo no Kansas - obrigado @tkelce! - a minha destemida equipa achou que estava na altura de largar tudo e ouvir a música dela como deve ser", lê-se na legenda de Kelly no X, antigo Twitter, com uma saudação ao jogador dos Kansas City Chiefs - e namorado de Swift - Travis Kelce.

Kelly partilhou ainda que lhe foi dada uma pulseira da amizade num jogo recente dos Chiefs e revelou a lista de 16 canções que a sua equipa criou para ela. Canções como "Champagne Problems", "Shake it Off", "King of my Heart" e "All Too Well", entre outras, estão incluídas.

A CNN entrou em contacto com o gabinete do governador Kelly para obter mais comentários.

Swift tem passado muito tempo no estado de Sunflower desde que apareceu pela primeira vez no Arrowhead Stadium em setembro para ver o seu agora namorado Kelce jogar futebol.

Desde então, a cantora de "Karma" assistiu a vários jogos dos Chiefs para apoiar Kelce e foi vista em festas depois de alguns dos jogos, como se pode ver nas fotografias publicadas nas redes sociais.

No entanto, a sua presença nos jogos de Kelce não se limita a Kansas City. A cantora e o seu pai, Scott Swift, estiveram no Gillette Stadium no domingo para ver os Chiefs jogar contra os New England Patriots, onde até os fãs de Boston ficaram entusiasmados por ver a estrela presente.

"Mostraram a Taylor no jogo e, quer dizer, não se vê uma base de fãs da equipa da casa enlouquecer por alguém que veste as cores da equipa oposta - só mostra como aquela rapariga é espantosa", disse Kelce no episódio de quarta-feira do seu podcast "New Heights", que apresenta com o seu irmão Jason.

Até mesmo o treinador principal do Patriots e ícone da NFL, Bill Belichick, em setembro, pesou no romance de Kelce e Swift, dizendo: "Travis Kelce teve muitas grandes capturas em sua carreira. Esta seria a sua maior".

Sabe-se que Swift domina este país quando tanto o Governador do Kansas como o treinador principal dos Patriots estão na sua era Swiftie.

Fonte: edition.cnn.com