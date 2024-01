A GM é a empresa que mais vende automóveis nos Estados Unidos, recuperando o título da Toyota

A GM (GM) registou na quarta-feira vendas nos EUA de 2,3 milhões de veículos. As fortes vendas do quarto trimestre, 41% acima do ano anterior, permitiram-lhe terminar o ano com vendas quase 3% acima dos 2,2 milhões de veículos americanos que vendeu em 2021, quando sofreu uma queda de 13%.

Entretanto, a Toyota (TM), que tinha conquistado o primeiro lugar nas vendas em 2021, viu as suas vendas para o ano inteiro caírem quase 10% para 2,1 milhões, apesar de registar um aumento de 13% nas vendas do quarto trimestre.

Em cada um dos últimos dois anos, as vendas de automóveis em toda a indústria foram limitadas por uma escassez de peças, principalmente chips de computador, necessárias para construir os carros e camiões que os consumidores queriam. Espera-se que o total de vendas de veículos novos nos EUA desça para pouco menos de 14 milhões de veículos quando os resultados finais das vendas forem comunicados por toda a indústria no final desta semana.

Este seria o total de vendas mais baixo desde que o país estava a sair da Grande Recessão, há mais de uma década. As vendas atingiram o mínimo de 10,5 milhões em 2009, ano em que a GM e a Chrysler declararam falência e receberam resgates federais, e só voltaram a subir para 12,7 milhões em 2011, o último ano em que as vendas da indústria caíram para menos de 14 milhões.

As vendas tinham sido de 17 milhões em 2019, o ano anterior à pandemia que abalou tanto a economia como as cadeias de abastecimento.

A maioria das previsões diz que os problemas da cadeia de abastecimento estão a melhorar, o que deverá permitir aos fabricantes de automóveis aumentar a produção em 2023. Apontam como prova disso as melhores vendas registadas no quarto trimestre do que no início do ano, mesmo com os preços mais elevados dos automóveis e o aumento das taxas de juro a torná-los mais caros para os compradores do que no passado.

Este facto, por sua vez, levou-os a prever um aumento modesto das vendas este ano, para um pouco mais de 14 milhões de veículos, mais uma vez.

Mas muitos especialistas alertam para o facto de as suas previsões de aumento das vendas dependerem de a economia dos EUA não entrar em recessão e, em vez disso, registar simplesmente um crescimento mais lento. E a incerteza sobre o que vai acontecer à economia está a tornar as perspectivas de vendas de automóveis muito mais incertas do que em anos anteriores, dizem eles.

"Há décadas que faço previsões sobre o mercado automóvel. Este próximo ano é o mais desafiante", afirmou Charlie Chesbrough, economista-chefe da Cox Automotive. "Normalmente, temos uma ideia do rumo que está a tomar. Mas este ano pode ser para cima ou para baixo".

Há uma série de factores que apoiam as vendas de automóveis novos no próximo ano, mesmo que a economia tropece. Um deles é o facto de as empresas de aluguer de automóveis não terem podido comprar a quantidade de automóveis novos de que necessitavam nos últimos dois anos, uma vez que os fabricantes de automóveis limitaram a oferta de automóveis disponíveis para as vendas de frotas a preços mais baixos, vendendo todos ou quase todos os automóveis que tinham aos consumidores.

"As empresas de aluguer de automóveis têm feito metade das compras a que estão habituadas", afirmou Ivan Drury, diretor de informação da Edmunds.

E Drury disse que se os fabricantes de automóveis começarem a ver fraqueza na demanda do consumidor, eles podem trazer de volta incentivos, incluindo financiamento de taxa mais baixa, que eles não tiveram que oferecer nos últimos anos, quando havia mais demanda do que oferta.

"Os incentivos recentemente não têm sido praticamente nada", disse ele.

Até agora, a procura continua a ser forte, uma vez que existe uma procura reprimida por parte de potenciais compradores que adiaram a compra por não conseguirem encontrar o veículo que pretendiam. Mas tanto Drury como Chesbrough dizem que os preços médios mais elevados e as taxas de juro mais altas já estão a afastar os compradores do mercado.

Uma reviravolta na economia, especialmente se as taxas de desemprego, historicamente baixas, começarem a subir, poderá resultar rapidamente numa diminuição das vendas de automóveis novos.

Fonte: edition.cnn.com