A German Railways tencionava ocultar problemas com as plataformas das estações.

Agora está claro que a Deutsche Bahn (DB) está lidando com problemas significativos relacionados com sua equipe de boxes de sinalização. Esses problemas vêm persistindo há algum tempo, resultando no cancelamento de milhares de trens regionais apenas em 2022. No entanto, a DB tem tentado ocultar a verdadeira magnitude desses desafios.

Isso é sugerido por documentos obtidos pelo "Süddeutschen Zeitung" (SZ), alguns dos quais foram censurados e outros não.

Esses documentos são originários do procedimento BK10-23-0255_Z na Agência Federal de Rede em Bonn. Eles instam a Deutsche Bahn Infrago, a empresa responsável pela operação da rede ferroviária e estações, a recrutar e treinar suficiente pessoal para seus boxes de sinalização. Quando a autoridade solicitou detalhes sobre a escala dos problemas e suas consequências, recebeu os documentos não censurados para uso próprio. Outras partes envolvidas no procedimento e interessadas em manter operações fluidas nos boxes de sinalização deveriam receber principalmente documentos censurados.

Os documentos originais revelam quando esses problemas nos boxes de sinalização começaram. Em 2021, com 688 boxes de sinalização, apenas alguns estavam temporariamente fora de serviço. No ano seguinte, os números dispararam: 4165 boxes de sinalização estiveram fora de serviço por horas devido a falta de pessoal. No primeiro semestre de 2023, esse número foi de 2459. Esses problemas tiveram repercussões no tráfego ferroviário: os problemas graves nos centros de controle levaram ao cancelamento de 6856 trens regionais em 2022. No primeiro semestre de 2023, esse número foi de 3388. Não parecem haver figuras mais recentes disponíveis.

Do ponto de vista da Deutsche Bahn Infrago, tudo isso é considerado "informações confidenciais e segredos comerciais que não deveriam ser revelados em detalhes a um público ilimitado e também não à indústria". Essa é a posição da empresa de rede da DB, como consta em uma decisão do Tribunal Administrativo de Colônia de fevereiro de 2024. No entanto, o tribunal discordou e ordenou que a Deutsche Bahn Infrago compartilhasse seus documentos com todas as 15 partes envolvidas no procedimento. Agora, a indústria ferroviária - e também o público - sabe.

O impacto econômico dos problemas de pessoal da Deutsche Bahn nos boxes de sinalização é significativo, resultando no cancelamento de milhares de trens regionais apenas em 2022. Para enfrentar esses desafios, a Agência Federal de Rede aconselha urgentemente a Deutsche Bahn Infrago a recrutar e treinar mais pessoal.

