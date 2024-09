A Geórgia promulga uma legislação controversa, considerada como limitadora das liberdades da comunidade LGBTQ.

O Parlamento Georgiano aprovou uma lei controversa sobre "valores familiares", enfrentando críticas da UE e de grupos de direitos humanos por supostamente infringir os direitos LGBTQ. Apesar de um boicote pelos partidos da oposição, o partido no poder, Sonho Georgiano, aprovou a lei com um voto unânime. A lei, intitulada "sobre valores familiares e proteção de menores", junto com emendas a várias outras leis, recebeu 84 votos a favor e nenhum contra.

A legislação limita a representação de relações homossexuais e incesto em estabelecimentos educacionais e mídia transmitida. Críticos argumentam que a linguagem confunde relações homossexuais com incesto. A lei também proíbe a transição de gênero, adoção por indivíduos LGBTQ ou transgêneros e declara unões homossexuais no exterior nulas e vazias no território georgiano.

A legislação espelha leis russas que restringem os direitos LGBTQ. O termo LGBTQ se refere a lésbicas, gays, bissexuais, indivíduos transgêneros e aqueles que se identificam como queer. O patrocinador da lei, o Presidente do Parlamento Chalva Papuashvili, afirma que a lei visa "fortalecer os mecanismos de proteção de menores e defender os valores familiares baseados na união de um homem e uma mulher".

Em dezembro, a Geórgia foi reconhecida como país candidato da UE. Desde então, o governo aprovou várias leis consideradas incompatíveis com os valores europeus. A lei "anti-influência estrangeira", aprovada em junho, que desencadeou protestos em massa, é percebida pela UE como uma maneira de calar a mídia e organizações críticas ao governo, levando a uma pausa no processo de adesão da Geórgia à UE.

Após tomar o governo em 2012, o Sonho Georgiano seguiu uma agenda política liberal e pró-ocidental. No entanto, nos últimos anos, o partido mudou para uma posição mais anti-ocidental e conservadora. Críticos afirmam que a atual administração busca aproximar a antiga república soviética de Moscou, colocando em risco sua possível adesão à UE.

A UE e as organizações de direitos humanos expressaram sua preocupação com a aprovação da Geórgia de uma lei sobre "valores familiares", argumentando que ela infring

