Após o término de sua invencibilidade, o ex-treinador campeão Xabi Alonso agora se concentra em analisar a primeira derrota do Bayer Leverkusen na Bundesliga em mais de 15 meses. "Foi uma boa sequência, mas agora acabou, não há mais recordes", disse o treinador do Bayer Leverkusen após sua surpreendente derrota por 2:3 para o RB Leipzig, mesmo com uma vantagem bem merecida e confortável de 2:0. "Cometemos erros significativos após o 2:0 e precisamos aprender com eles", observou o treinador de 42 anos após o jogo. Anteriormente, o Leverkusen havia permanecido invicto em 35 partidas da Bundesliga.

"É interessante ver como a equipe reage a isso", comentou o treinador do Leverkusen. Embora possa ter se sentido desapontado, ele não ficou completamente surpreso que sua equipe, que mal havia conseguido vencer o VfB Stuttgart na Supercopa, a estreia na Bundesliga em Mönchengladbach e o jogo da Copa em Jena, ainda não estava no seu melhor contra o Leipzig.

Dois ex-jogadores do Bayer fazem papel decisivo

Tudo parecia estar correndo bem para a estreia em casa do Bayer Leverkusen na temporada. Dois gols de Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo (39/45) deram aos anfitriões uma vantagem confortável de 2:0 antes do intervalo. Logo depois, os ex-jogadores do Bayer Benjamin Henrichs e Kevin Volland aproveitaram a situação para fazer 1:2: Henrichs deu o passe, e Volland marcou seu primeiro gol de cabeça na Bundesliga. "No vestiário, dissemos a nós mesmos que ainda era possível. Hoje, nós congelamos. É um momento especial para mim marcar aqui", disse Volland. Lois Openda completou a virada com mais dois gols (57/80), com o goleiro reserva do Leverkusen, Matej Kovar, não tendo seu melhor dia.

O líder defensivo Jonathan Tah, que finalmente havia garantido sua posição na equipe após todas as especulações sobre transferências, elogiou a qualidade do oponente. "Eles são uma boa equipe que aproveita todas as oportunidades que lhes damos", disse o internacional, que agora começa sua décima temporada com o Bayer.

