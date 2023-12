A Frontier Airlines anuncia um novo passe de voo de verão ilimitado

A Frontier Airlines anunciou o seu mais recente incentivo para que os viajantes regressem ao ar após a pandemia: Um passe ilimitado para voos de verão que custa 399 dólares.

O plano "all-you-can-fly" permite aos clientes da Frontier reservar "um número ilimitado de voos" de 2 de maio a 30 de setembro, afirma a companhia aérea no seu sítio Web.

Há algumas desvantagens neste negócio tentador. Por exemplo, não deve contar com a possibilidade de planear os seus voos com antecedência. Terá de reservar os voos domésticos no dia anterior à partida e os voos internacionais apenas 10 dias antes, de acordo com o sítio Web da Frontier.

Além disso, existem alguns "períodos de interdição" todos os meses em que os voos não são elegíveis para o passe "GoWild!".

Terá também de comprar suplementos separadamente - como seleção de lugares ou malas - e não ganhará milhas ou estatuto nos voos que reservar com o passe. Para além do preço do passe em si, por cada voo reservado terá de pagar "$0,01 de tarifa aérea mais impostos, taxas e encargos aplicáveis no momento da reserva", de acordo com o sítio Web da Frontier.

Além disso, os titulares de passes devem ser residentes nos Estados Unidos.

O passe de verão de 2023 segue um empreendimento semelhante da Frontier no ano passado, quando a companhia aérea anunciou um passe ilimitado de um ano por US $ 599. Este ano, a companhia aérea está novamente oferecendo um passe anual, mas por US $ 1.299, de acordo com seu site.

Fonte: edition.cnn.com