"A frase 'Amem sempre' provoca controvérsia na sede municipal de Berlim"

No festival ao ar livre na icônica Prefeitura Vermelha de Berlim, um DJ causou polêmica ao tocar a música "L'amour sempre". Os presentes, que estavam lá para comemorar a diversidade e a unidade, expressaram seu descontentamento e deixaram a pista de dança em protesto. A escolha da música do DJ teve grandes repercussões.

Tocar a famosa música de festa "L'amour sempre" durante o festival na terça-feira à noite na Prefeitura Vermelha de Berlim causou indignação entre o público. A porta-voz do Senado, Christine Richter, afirmou: "Dado que 'L'Amour toujours' está associado ao movimento de extrema direita, é inadequado tocá-la em um evento do prefeito ao ar livre".

O ambiente no festival era de internacionalidade, inclusão, unidade, solidariedade e liberdade. Richter observou criticamente: "O comportamento do DJ contraria esse espírito e é indiscutivelmente de mau gosto". Ela acrescentou que o DJ não será contratado para eventos futuros e que a seleção musical será mais rigorosamente examinada durante o processo de planejamento.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, também considerou as ações do DJ de mau gosto e inadequadas para a Prefeitura Vermelha, como relatado pela mídia de Berlim. Ele afirmou: "Essas músicas não têm lugar na Prefeitura Vermelha ou em qualquer outro lugar".

A apresentação da música foi recebida com vaias, e vários convidados, incluindo a ex-prefeita de Kreuzberg, Monika Herrmann, partiram em protesto, afirmando: "Isso não é aceitável". O DJ supostamente retrucou: "Esta é uma boa música, eu não deixarei que ela seja maculara pelos nazistas". A pista de dança permaneceu vazia após esse incidente.

A controvertida música "L'amour sempre" do DJ italiano Gigi D'Agostino já foi usada para apoiar slogans racistas. Um vídeo de uma boate na ilha do mar do Norte de Sylt causou indignação quando os presentes gritaram "Fora os estrangeiros" e "A Alemanha para os alemães" ao ritmo da música. A reprodução da música gerou discussões sobre proibição em certos cenários.

A explicação do DJ de defender a música gerou mais confusão, com alguém na multidão perguntando: "-O quê? Você está comparando a música com nazistas, mas ainda assim está tocando ela?". O festival, inicialmente cheio de celebração e unidade, agora estava marcado pela polêmica e divisão.

