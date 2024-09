A França apresenta um novo candidato à presidência, mas não tem um primeiro-ministro designado.

A declaração dele rapidamente atraiu críticas de vários setores. "No meio da situação", comentou a política verde Sandrine Rousseau, se referindo à difícil formação do governo, "ele só se preocupa consigo mesmo". O porta-voz do partido de extrema direita Rassemblement National (RN), Laurent Jacobelli, também se juntou aos críticos: "Ele fala de si mesmo num momento em que os franceses precisam de ajuda".

A França vem funcionando sem um governo totalmente operacional há 50 dias. As eleições parlamentares antecipadas chamadas por Macron após a vitória da extrema direita nas eleições europeias de junho levaram a uma relação de maioria tensa. O governo interino ainda está funcionando em caráter temporário. Até agora, nenhum candidato em potencial para o cargo de primeiro-ministro conseguiu superar uma moção de censura.

A candidatura de Philippe havia sido esperada por algum tempo. No entanto, o momento do seu anúncio durante a crise governamental atual foi uma surpresa. O homem de 53 anos não revelou o ano de 2027, quando as próximas eleições presidenciais regulares estão previstas. Ele declarou explicitamente que também participaria se uma eleição antecipada fosse realizada. Macron, que não pode concorrer em 2027 e já negou várias vezes qualquer renúncia antecipada, não foi mencionado por Philippe.

Philippe se identificou como um político de inclinação à direita. Macron o nomeou primeiro-ministro após sua primeira vitória eleitoral em 2017. Durante seu mandato, ocorreram os protestos dos Coletes Amarelos contra o governo de Macron e o surgimento da crise do coronavírus. Macron pôs fim à sua aliança quando as taxas de aprovação de Philippe ultrapassaram as dele, e Jean Castex, um prefeito desconhecido dos Pireneus, foi nomeado como seu sucessor.

Após o término de seu mandato como primeiro-ministro, Philippe foi reeleito como prefeito de Le Havre e, ao mesmo tempo, fundou seu próprio partido, Horizons. Este partido está sob a tenda do governo, mas se considera independente. De acordo com os relatórios da revista "Politico", Philippe não compartilhou seus planos com o presidente antes de sua reunião na segunda-feira para discutir a formação do governo.

As consultas do Presidente Macron com representantes de diferentes facções para encontrar um primeiro-ministro de consenso ainda estão em andamento. O ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve e o presidente conservador da região Xavier Bertrand ainda estão na disputa. No entanto, não é considerado implausível que Macron opte por um candidato surpreendente.

