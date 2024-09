A fracção AfD da Turíngia propõe Muhsal como potencial presidente do Landtag

O grupo majoritário no recente parlamento estadual da Turíngia, o AfD, escolheu um candidato para o cargo de presidente do parlamento na próxima reunião inaugural da próxima semana. Como revelado na quarta-feira em Erfurt, o AfD indicará a deputada Wiebke Muhsal para este cargo. Muhsal, natural da Renânia do Norte-Vestfália, superou o candidato líder da CDU, Mario Voigt, em sua circunscrição nas eleições estaduais, garantindo um mandato direto. Como a partido mais influente no AfD da Turíngia, reconhecido como um grupo de extrema direita pelo Escritório de Proteção da Constituição local, eles têm o direito de indicar a presidência de acordo com as regras parlamentares.

No entanto, outros grupos parlamentares rejeitam um representante do AfD para o cargo de presidente. A reação do AfD no caso de seu candidato não ter sucesso ainda está para ser vista. A reunião inaugural será presidida pelo membro mais velho do AfD, Jürgen Treutler, de acordo com as regras parlamentares. Para garantir a posição, um candidato precisa de uma maioria nas primeira e segunda rodadas de votação, ou seja, mais votos 'sim' do que 'não'. Se isso não for alcançado, outros grupos podem indicar candidatos para rodadas subsequentes, exigindo novamente uma simples maioria.

Em caso de impasse, haverá uma eleição runoff entre os dois primeiros candidatos. O candidato com mais votos sairá vitorioso. Há preocupações sobre a possibilidade do membro mais velho rejeitar propostas de outros partidos e potenciais processos legais antes do Tribunal Constitucional. Na quarta-feira, o SPD foi o último a estabelecer uma fração no novo parlamento estadual da Turíngia. Os seis membros votaram unânimemente no deputado Lutz Liebscher como seu novo líder de fração, sucedendo Matthias Hey, que continuará a fazer parte da fração, mas desistiu da reeleição.

Na terça-feira, houve a reeleição do presidente estadual do AfD, Björn Höcke, seguida pela reeleição do presidente estadual da CDU, Mario Voigt, no dia seguinte. Na quinta-feira, o BSW elegeu Katja Wolf como sua líder de fração, e na sexta-feira, a Esquerda elegeu Christian Schaft como sua líder de fração. Devido às razões da maioria, a formação do governo na Turíngia permanece desafiadora. O AfD, com Björn Höcke como seu líder, é o partido mais forte, mas nenhum outro partido está disposto a formar uma coalizão com eles.

A CDU é a segunda força mais forte, seguida pelo BSW e a Esquerda. O SPD também garantiu um lugar no parlamento estadual, mas os Verdes e o FDP não. O líder da CDU, Voigt, está buscando poder sob sua liderança. No momento, uma coalizão de CDU, BSW e SPD parece ser o cenário mais provável.

A candidata indicada pelo AfD para o cargo de presidente do parlamento, Wiebke Muhsal, enfrenta rejeição de outros grupos parlamentares devido ao status de extrema direita do AfD. Apesar dos desafios, o AfD espera uma votação majoritária para Muhsal na reunião inaugural da próxima semana.

