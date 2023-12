A Fórmula E regressa a Londres com uma pista interior/exterior "única

Três anos depois de a capital britânica ter acolhido pela última vez um ePrix - ganho por Nico Prost, filho do antigo campeão mundial Alain - a série anunciou o seu regresso à Grã-Bretanha com um acordo plurianual para uma corrida de rua em Londres.

A nova pista com 23 curvas e 2,4 quilómetros de extensão, que acolherá os dois últimos eventos da época de 2019-20, a 25 e 26 de julho, terá uma secção coberta que atravessa o ExCeL Center da cidade, passando também pela Royal Victoria Dock e correndo ao longo do rio Tamisa. Atualmente, a cidade de Nova Iorque acolhe a dupla final da temporada da série.

A Fórmula E descreveu a corrida como um "circuito indoor/outdoor de pista única", embora na sua declaração os organizadores do desporto tenham dito que a corrida estava "sujeita à homologação do circuito e à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA".

Londres realizou anteriormente quatro edições da corrida de carros eléctricos entre 2015 e 2016, com Sam Bird a conquistar a glória em casa na segunda das corridas de 2015.

No entanto, o Circuito de Rua Battersea Park, utilizado como evento final durante os dois primeiros anos da Fórmula E, foi abandonado depois de ter enfrentado oposição, que acusou a série centrada no ambiente de prejudicar o espaço verde local.

Bird, que tem agora oito vitórias na Fórmula E e 17 pódios, disse que estava "encantado" com a notícia. Explicou: "Como piloto britânico e anterior vencedor do E-Prix de Londres, estou absolutamente encantado por saber que a Fórmula E vai voltar a correr na capital na sexta temporada.

"Ganhar a corrida em casa, em frente aos fãs, é uma das sensações mais memoráveis para qualquer piloto de corridas, por isso, ter essa oportunidade novamente é uma perspetiva muito entusiasmante.

"São também óptimas notícias para o campeonato, uma vez que se trata de um mercado tão importante em termos de estatura, mas também com tantas equipas, trabalhadores e adeptos sediados no Reino Unido. Mal posso esperar para correr agora!"

O fundador e diretor executivo da competição, Alejandro Agag, acrescentou: "Estou extremamente entusiasmado por trazer o ABB FIA Formula E Championship e as corridas eléctricas de volta ao Reino Unido.

"Todas as séries de desportos motorizados gostariam de acolher um evento em Londres - este tem sido o nosso desejo há já algum tempo e estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma nova casa no ExCeL.

"Temos uma base crescente de fãs conhecedores e apaixonados no Reino Unido, e esta corrida vem juntar-se a um fantástico verão desportivo como um evento de classe mundial de que esperamos que os londrinos se possam orgulhar.

"O regresso da Fórmula E ao Reino Unido vai para além da pura emoção das corridas, é também uma mensagem forte para Londres no sentido de combater a poluição atmosférica no centro das cidades, promovendo tecnologias limpas e a mobilidade eléctrica sustentável".

O regresso da corrida à Grã-Bretanha surge no meio de dúvidas quanto ao futuro do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 no histórico circuito de Silverstone.

A corrida, que se realiza no emblemático local do desporto automóvel desde 1987, enfrenta incertezas, com o contrato de Silverstone para acolher o espetáculo a expirar após a edição deste ano.

