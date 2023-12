A Fórmula 1 vai trazer milhares de fãs de corridas a Las Vegas este fim de semana. Nem toda a gente está entusiasmada com isso

Mas não esperes que a maioria dos residentes locais esteja entusiasmada com isso.

A F1 investiu mais de meio bilião de dólares no evento de três dias, criando um espetáculo repleto de estrelas, com festas extravagantes, chefes de cozinha famosos e actuações musicais de J Balvin, Journey, John Legend, Keith Urban, Steve Aoki e muitos outros.

Depois de dois dias de treinos e corridas de qualificação, a corrida propriamente dita terá lugar no sábado à noite, o que permitirá aos condutores passar por pontos de referência iluminados como o Caesar's Palace, as fontes do Bellagio, a falsa Torre Eiffel do hotel Paris e o novo local de entretenimento Sphere. Os lugares mais baratos custam mais de 800 dólares.

Para além do boxe e dos rodeios, Las Vegas não tem sido historicamente associada ao desporto ao vivo. Mas o Grande Prémio faz parte de um esforço contínuo para transformar o parque de diversões do deserto numa meca do desporto: nos últimos cinco anos, a cidade conseguiu uma equipa da NHL, uma equipa da WNBA e uma equipa da NFL, e parece estar preparada para atrair também uma equipa da MLB. A Sphere planeia organizar combates de boxe e MMA e, em fevereiro, a cidade acolherá a Super Bowl.

"(O Grande Prémio de Las Vegas) vai fazer história como um dos maiores eventos desportivos em Las Vegas, criando benefícios económicos sem paralelo para o sul do Nevada e apresentando este incrível destino ao mundo", afirmou Renee Wilm, CEO do Grande Prémio de Las Vegas, numa declaração à CNN. "Estamos a redefinir a experiência das corridas com a hospitalidade e o entretenimento de renome mundial que só Las Vegas pode oferecer."

Mas para os habitantes locais, a realidade é um pouco mais complicada. Os residentes têm-se queixado nas redes sociais e nos meios de comunicação locais dos preços elevados, dos engarrafamentos relacionados com o evento, das barreiras que bloqueiam as vistas públicas da Strip e da sensação de que o evento é direcionado para os grandes apostadores, mas não para o fã comum.

O repórter Richard Velotta, do Las Vegas Review-Journal, disse numa entrevista à CNN: "Diria que mais de 90% ou mais (dos residentes de Las Vegas) não estão nada satisfeitos com o evento".

A corrida marca o primeiro evento de Fórmula 1 em Las Vegas em 41 anos

Nos últimos anos, a Fórmula 1 registou um enorme aumento de popularidade nos EUA, graças ao sucesso da série documental da Netflix "Formula 1: Drive to Survive", da Netflix. Espera-se que o evento de Las Vegas atraia mais de 100.000 espectadores por dia, e um analista do Nevada prevê que o evento gere mais de mil milhões de dólares para a economia local, chamando-lhe "o maior evento especial da história de Las Vegas".

Isso é muito importante para Las Vegas, que viu o número de visitantes internacionais cair na sequência da Covid-19, disse Velotta, que vive na cidade há mais de 30 anos e tem estado a cobrir os preparativos do Grande Prémio há meses.

Alguns pilotos de F1 também parecem entusiasmados.

"Estamos agora a chegar à América e, em termos de fãs e de paixão, é incrível de se ver. Está quase a suplantar as pistas europeias e é uma loucura ver isso", disse o piloto Alex Albon à KTNV, filial da CNN. "Penso que vai ser uma corrida verdadeiramente única".

O evento é a primeira corrida de Fórmula 1 em Las Vegas em mais de 40 anos. É também a primeira vez que os carros de F1 vão correr na própria Strip. Em 1982, a última vez que Las Vegas acolheu um Grande Prémio, os carros correram numa pista num parque de estacionamento junto ao Caesar's Palace.

"Las Vegas vai aparecer nos ecrãs de televisão de todo o mundo, porque as pessoas vão querer ver esta corrida de Fórmula 1 na Strip - a avenida icónica que é - e as pessoas vão perceber melhor o que é Las Vegas", disse Velotta. "Por isso, inicialmente, parecia ser um grande negócio, e um grande negócio, em termos de alargar o nosso marketing internacional."

Algumas pequenas empresas ao longo do circuito de 3,8 milhas da pista de corridas também lucraram. Velotta citou o Ellis Island Hotel, um pequeno casino que pode não ser familiar para as pessoas fora da cidade. A pista do Grande Prémio passa mesmo ao lado do hotel.

"Eles estão em êxtase", disse Velotta. "Vão beneficiar muito com a sorte de estarem localizados."

Os sindicatos de trabalhadores hoteleiros da cidade também obtiveram ganhos recentes. Após sete meses de negociações, os três principais sindicatos de trabalhadores hoteleiros chegaram a um acordo com a MGM, Wynn e Caesars na semana anterior à corrida de F1, evitando uma greve dos trabalhadores durante as festividades da F1. Com o Grande Prémio a aproximar-se, os sindicatos puderam aproveitar melhor a sua posição negocial, disse Velotta, conseguindo assim um acordo melhor do que poderiam ter imaginado em abril.

A construção do autódromo causou meses de atrasos no trânsito

Mas para muitos residentes, o Grande Prémio de Las Vegas já trouxe algumas dores de cabeça.

Desde junho, a construção da pista fechou ruas e bloqueou o trânsito, provocando engarrafamentos. Milhares de pessoas trabalham ao longo da Strip, disse Velotta, e algumas enfrentaram paragens para ir e vir do trabalho - por vezes até uma hora em ambos os lados.

Rodney Hicks, um motorista da Uber em Las Vegas, disse à KSNV, afiliada da CNN, que todos os atrasos nas obras fazem com que as viagens de cinco minutos pela Strip se transformem em trajetos de 30 minutos.

"Eles vão receber o dinheiro (da corrida) porque o estão a fazer, mas o tempo que passamos a deixar-vos fazer isto está a tirar-nos do bolso", disse Hicks. "Nesse sentido, não, não vale a pena para mim".

Outro residente de Las Vegas, Sharif Green, disse que se estava a levantar uma ou duas horas mais cedo para ter em conta os atrasos nas obras, mas que mesmo assim não estava a conseguir chegar ao trabalho a tempo. Ele tinha uma palavra para o trânsito: "horrível".

O trânsito não é o único problema. As bancadas temporárias, que albergam assentos de estádio e suites de luxo para os detentores de bilhetes de F1 assistirem à corrida, bloquearam a vista de algumas das atracções da Strip, incluindo as fontes dançantes do Bellagio.

Os turistas e os residentes também se queixaram dos ecrãs e das barreiras colocadas nas pontes pedonais que atravessam a Strip e as ruas adjacentes. Os críticos dizem que as barreiras foram colocadas para bloquear a visão da corrida daqueles que não pagaram para a ver.

Mas os responsáveis pela Fórmula 1 e a polícia de Las Vegas afirmam que as barreiras foram colocadas por razões de segurança e para evitar a sobrelotação de curiosos.

"A segurança dentro e fora da pista é sempre a prioridade número um em todas as corridas de Fórmula 1", afirmou a F1 num comunicado, acrescentando que as barreiras existem "para garantir que os condutores estão a salvo de objectos vindos de cima e que os peões estão a salvo em todas as pontes de quaisquer detritos errantes da pista".

Outro protesto surgiu depois de as árvores de longa data que ladeavam a Strip ao longo do lago do Bellagio terem sido cortadas para dar lugar a bancadas para espectadores com decks de luxo. Alguns residentes queixaram-se de que as árvores proporcionavam um alívio muito necessário do sol do deserto.

"As pessoas que vêm cá abaixo, é aqui que se sentam e colocam as suas coisas e ficam à sombra quando o sol está alto", disse o residente Mike Niemzzyk à KTNV. "Estão a tirar isto para uma corrida, mas não sei o que vai acontecer depois da corrida".

Bill Hornbuckle, CEO da MGM Resorts, assegurou às pessoas no mês passado que novas árvores iriam substituir as que foram removidas.

"Temos árvores adicionais que serão colocadas em vasos e que vamos trazer de volta. Prometo-vos, prometo a toda a gente", disse ele. "Fui muito criticado nas redes sociais. Temos árvores a regressar".

A Fórmula 1 quer fazer da sua corrida em Las Vegas um evento anual

A repavimentação das ruas de Las Vegas para a pista do Grande Prémio e a construção de infra-estruturas conexas tem um custo estimado em 80 milhões de dólares. Mas quem está exatamente a pagar a conta - a Fórmula 1 ou o Condado de Clark e os seus residentes - tem sido mais difícil de decifrar. O Grande Prémio de Las Vegas pretende obter 40 milhões de dólares do condado para ajudar a suportar os custos.

Foram feitos esforços para envolver a comunidade, com o condado a organizar festas gratuitas para assistir à corrida de sábado à noite.

A Fórmula 1 também ofereceu aos residentes de Las Vegas acesso a bilhetes com desconto para a corrida durante uma venda de um dia no mês passado. Mas alguns residentes ficaram desanimados ao saber que os bilhetes com desconto para residentes (200 dólares cada, mais taxas) eram apenas para a corrida de treino de quinta-feira e não para o evento principal de sábado.

Velotta, o repórter do Review-Journal, disse que muitos residentes de Las Vegas têm a impressão de que o Grande Prémio está a ser organizado principalmente para enriquecer os casinos e resorts da cidade. Por exemplo, o Bellagio esgotou o seu pacote de luxo de três dias para a F1, que incluía bilhetes VIP, comida e vinho de chefes famosos e acesso a decks privados com vista para a corrida. Custava 12.000 dólares por pessoa.

Isso irritou muita gente local que diz: "OK, as estâncias ficam mais ricas, mas o que é que nos acontece a nós?", afirmou.

Michael Galloni vive em Las Vegas desde 1978 e disse à KTNV: "Somos nós que temos de viver aqui e deslocarmo-nos pela cidade. Acho que (a corrida) devia ser gratuita para nós".

Os preços dos bilhetes e os preços dos hotéis em Las Vegas baixaram nas últimas semanas depois de o piloto Max Verstappen ter ganho o título de F1 deste ano no mês passado no Qatar, esvaziando o Grande Prémio de Las Vegas de algum drama para os fãs de corridas mais radicais.

E o próprio Verstappen não se mostrou muito entusiasmado com o evento de F1 em Las Vegas.

"Penso que é 99% espetáculo, 1% desporto", disse aos jornalistas na quarta-feira, segundo a Reuters. "Não é bem a minha onda. Algumas pessoas gostam de um espetáculo, eu não gosto nada".

Mas apesar dos contratempos, o Grande Prémio de Las Vegas pode tornar-se anual. O contrato entre a Fórmula 1 e as autoridades de Las Vegas é para três corridas de F1 ao longo de três anos, embora as pessoas de ambos os lados esperem que o contrato seja prolongado para além de 2025.

"Vamos aprender com o primeiro ano", afirmou Steve Hill, presidente e diretor executivo da Las Vegas Convention and Visitors Authority, no início deste mês. "Do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, vamos aprender. Todos nós sabíamos que a primeira corrida seria a mais difícil.

"Reconhecemos como este primeiro ano foi perturbador para a comunidade, para os trabalhadores e para os visitantes", acrescentou Hill. "Esta é uma semana de mudança de jogo para Las Vegas e sê-lo-á nos próximos anos."

Fonte: edition.cnn.com