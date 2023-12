Destaques da história

A Fórmula 1 recebe luz verde para o Grande Prémio de Miami... mas nem todos estão satisfeitos

F1 recebe "aprovação preliminar" para o Grande Prémio de Miami

A cidade da Flórida está pronta para receber a primeira corrida em 2019

Hamilton lamenta falta de consulta aos pilotos no projeto do circuito

Os proprietários do desporto, Liberty Media, há muito que procuram expandir a pegada americana da F1 e Sean Bratches, diretor-geral das operações comerciais, revelou na quinta-feira que tinham recebido uma "aprovação preliminar".

Serão agora realizadas mais discussões entre os proprietários, a FIA - organismo que rege o desporto automóvel - e as autoridades da cidade de Miami, com um Grande Prémio de Miami inaugural a ter lugar potencialmente em outubro de 2019.

"Reconhecemos que este é apenas o início do processo e vamos começar imediatamente a trabalhar com as várias partes interessadas da comunidade... a fim de chegar a um acordo final", disse Bratches num comunicado.

"A Fórmula 1 em Miami representa uma oportunidade fantástica de trazer o maior espetáculo de corridas do planeta para uma das cidades mais emblemáticas do mundo, e estamos muito satisfeitos por a viagem estar em curso".

O Presidente da Câmara de Miami, Francis Suarez, manifestou a sua satisfação pelo facto de a Comissão da Cidade de Miami ter aprovado por unanimidade a legislação que permite o início de novas discussões.

"Este é um passo importante para trazer para Miami um dos desportos mais populares do mundo", declarou Suarez no Twitter.

Os detalhes do circuito proposto de 4,14 km foram revelados no dia 3 de maio pelo comissário da cidade de Miami, Ken Russell, com os pilotos tendo vistas do porto da cidade, cruzando a ponte Port Boulevard e circunavegando a American Airlines Arena, casa do Miami Heat, da NBA.

Poderia ser mais divertido

A ideia de um Grande Prémio de Miami tem sido amplamente elogiada por pilotos e fãs, com o piloto da Mercedes Valtteri Bottas a dizer que será "bom para a F1" antes de admitir que "o destino é sempre um bónus".

Mas nem toda a gente está demasiado entusiasmada com a pista em si.

Depois de ter dito à CNN, em abril, que Miami seria o local do seu circuito de "sonho", Lewis Hamilton lamentou a falta de consulta aos pilotos nos planos, lembrando que os golfistas são regularmente chamados a dar o seu contributo para os campos.

Jogadores como Jack Nicklaus, Gary Player, Tiger Woods e Annika Sorenstam têm supervisionado frequentemente a conceção de novos campos em todo o mundo.

"Não percebo porque é que, por exemplo, no golfe temos todos os grandes golfistas que desenham campos de golfe e não temos nenhum dos melhores pilotos de corridas da história que tenha desenhado uma pista de corridas", disse o tetracampeão do mundo aos jornalistas antes do GP de Espanha deste fim de semana.

"Não que sejamos designers ou algo do género, mas não nos foi pedida a nossa opinião ou algo do género".

O atual campeão do mundo, que lidera atualmente a classificação dos pilotos apesar de um início de época inconsistente, disse ainda que o futuro circuito "podia ser muito mais divertido", acrescentando que conseguia pensar em locais mais apropriados na cidade.

"Miami é um lugar super fixe e fiquei muito, muito entusiasmado quando ouvi falar dele... e depois vi o traçado", disse o britânico.

"Tenho pavor de pensar num circuito de rua como o que tivemos em Valência, que não era um grande circuito de rua. Pode ser um sucesso e um fracasso, mas talvez seja um sucesso".

O piloto de 33 anos insistiu que não queria "fazer suposições" antes de o conduzir, mas disse que teria todo o gosto em dar uma "visão" sobre o traçado e "como poderia ser melhor", se lhe fosse pedido.

Nunca houve uma corrida de F1 em Miami, sendo Austin, no Texas, a única cidade americana que acolhe atualmente um evento.

Um dos apoiantes da nova proposta é Stephen Ross, proprietário do franchise da NFL Miami Dolphins e uma figura-chave na mudança do torneio de ténis Miami Open para o Hard Rock Stadium em 2019.

"Miami é uma cidade global de primeira classe e a Fórmula 1 é uma marca global de primeira classe", disse Ross em comunicado.

"Em cooperação com a cidade de Miami e o condado de Miami-Dade, estou confiante de que podemos realizar mais um evento global que será um destino para pessoas de todo o mundo e gerará valor económico para o sul da Flórida.

