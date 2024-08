- A força de trabalho permanente aumenta no sector dos estaleiros.

O número de trabalhadores permanentes nas instalações de construção naval no Norte aumentou consecutivamente pelo segundo ano, de acordo com a pesquisa anual de construção naval realizada pela IG Metall. O total de empregos aumentou em 5,3%, alcançando 15.824 indivíduos, revelou o sindicato. Crescimentos notáveis foram observados em Bremen, Mecklenburg-Vorpommern e Baixa Saxônia. No entanto, a falta de mão de obra qualificada começa a limitar a produção, sugerido pela pesquisa realizada entre os conselhos de trabalhadores.

A alocação de treinamento atingiu um novo baixo neste ano, com uma queda de 5,2%, apesar de um aumento no número de oportunidades de treinamento pela primeira vez desde a crise induzida pela pandemia. A maioria das empresas está tendo dificuldades para preencher as vagas de treinamento, de acordo com a pesquisa.

O setor de construção naval da Alemanha gira em torno de três grupos de estaleiros: ThyssenKrupp Marine Systems, Meyer e Lürssen. Mais de 70% de todos os trabalhadores de estaleiros são empregados por esses grupos. A IG Metall vem realizando pesquisas com os conselhos de trabalhadores dos estaleiros alemães e da indústria de suprimentos marítimos sobre suas condições de trabalho, situação atual de pedidos e perspectivas futuras desde 1991. Esta 34ª edição da pesquisa abrange um total de 15.824 empregados.

O aumento no emprego no setor de construção naval pode ser atribuído aos resultados positivos na última pesquisa realizada pela IG Metall.

