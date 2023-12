A Força Aérea dos EUA vai recuperar o aeródromo do Pacífico que lançou os bombardeamentos atómicos, numa tentativa de contrariar a China

O general Kenneth Wilsbach, comandante das Forças Aéreas do Pacífico, disse ao Nikkei Asia, numa entrevista publicada esta semana, que o aeródromo de North Airfield, na ilha de Tinian, tornar-se-á uma instalação "extensa" assim que estiverem concluídos os trabalhos de recuperação da selva que cresceu sobre a base desde que as últimas unidades da Força Aérea do Exército dos EUA a abandonaram em 1946.

"Se prestarmos atenção nos próximos meses, veremos progressos significativos, especialmente em Tinian North", disse Wilsbach. A Força Aérea também está a construir instalações no Aeroporto Internacional de Tinian, no centro da ilha.

As Forças Aéreas do Pacífico confirmaram os comentários de Wilsbach à CNN, mas disseram que não havia nenhum comunicado oficial sobre o assunto.

Tinian faz parte da Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, um território dos EUA no Pacífico, a cerca de 6.000 quilómetros (3.700 milhas) a oeste do Havai, no Pacífico. Apenas cerca de 3.000 pessoas vivem na ilha de 39 milhas quadradas.

Wilsbach não deu uma previsão de quando o aeródromo estará operacional, de acordo com o relatório do Nikkei.

Fundamental na Segunda Guerra Mundial

Tinian, juntamente com as ilhas vizinhas de Saipan e Guam, tem uma história rica em operações aéreas dos EUA.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as três ilhas, depois de terem sido capturadas aos ocupantes japoneses, foram o lar de frotas de bombardeiros B-29 Superfortress que destruíram a pátria japonesa.

Obombardeamento mais mortífero da história,o bombardeamento de Tóquio a 10 de março de 1945, que matou cerca de 100.000 pessoas e feriu um milhão, foi levado a cabo por B-29 lançados a partir das três ilhas.

Durante o bombardeamento implacável do Japão em 1945, North Field em Tinian, com as suas quatro pistas de 8.000 pés e 40.000 funcionários, tornou-se o maior e mais movimentado aeroporto do mundo.

O North Field selou o seu lugar na história em 6 de agosto de 1945, quando, na escuridão da madrugada, o bombardeiro B-29 chamado Enola Gay desceu a sua Pista Able transportando a bomba atómica que seria lançada sobre Hiroshima mais tarde nessa manhã, matando 70.000 pessoas com a sua explosão inicial e trazendo o mundo para a era nuclear.

Três dias mais tarde, outro B-29, chamado Bockscar, descolaria de Tinian para lançar uma bomba atómica sobre Nagasaki, matando 46.000 pessoas com a sua explosão inicial.

Um passado histórico, utilizações contemporâneas

O pedido de orçamento da Força Aérea para o ano fiscal de 2024 revela que foram solicitados 78 milhões de dólares para projectos de construção na ilha de Tinian.

O projeto de recuperação faz parte da estratégia Agile Combat Employment (ACE) dos militares dos EUA, que um documento de doutrina da Força Aérea diz que "muda as operações de infraestruturas físicas centralizadas para uma rede de locais menores e dispersos que podem complicar o planejamento do adversário e fornecer mais opções para comandantes de forças conjuntas".

Grande parte do poder aéreo dos EUA no Pacífico está concentrado em algumas grandes bases aéreas, como a Base Aérea de Andersen, em Guam, ou a Base Aérea de Kadena, na ilha japonesa de Okinawa.

Um ataque a essas bases poderia afetar a capacidade de resposta das forças armadas americanas a um adversário, caso se concentrasse aí demasiado poder aéreo dos EUA.

E à medida que a China, o país que o Pentágono identifica como a sua "ameaça crescente", aumenta as suas forças de mísseis, a Força Aérea está à procura de locais para dispersar a sua frota, de modo a tornar mais difícil o seu ataque.

De acordo com um documento de 2022 da Universidade do Ar da Força Aérea, "o ACE ajuda a mitigar as ameaças (chinesas) ao dispersar as forças por todo o teatro de operações utilizando configurações de bases em forma de "hub-and-spoke", oferecendo ao serviço imprevisibilidade e exigindo que o Exército Popular de Libertação gaste mais mísseis para reduzir os efeitos do poder aéreo da Força Aérea dos EUA".

"Cria-se um problema de mira, e é possível que se sofra alguns golpes, mas a preponderância das forças continua a ter efeito", disse Wilsbach ao Nikkei.

A Força Aérea já tem praticado o conceito ACE em Tinian, incluindo a operação de caças F-22 stealth a partir do seu aeroporto internacional durante o exercício Agile Reaper em março.

O aeroporto proporcionou um ambiente em que os caças norte-americanos podiam depender apenas dos abastecimentos que eles próprios transportavam ou que podiam ser transportados em transportes C-17, ao mesmo tempo que mostravam que estavam "prontos e capazes de operar num ambiente contestado, degradado e operacionalmente limitado", segundo um comunicado da Força Aérea.

Os F-22 também operaram a partir de Guam, 200 quilómetros (125 milhas) a sul de Tinian, durante o Agile Reaper.

