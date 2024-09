A Finlândia declara a criação de um posto avançado da OTAN perto da fronteira russa

Finlândia declarou a instalação de uma instalação de assistência de comando da OTAN em Mikkeli, localizada a cerca de 200 quilômetros da fronteira da Rússia. Cerca de 18 meses após a adesão da Finlândia à OTAN, esta ação serve como um "sinal à Rússia de que somos um membro legítimo da OTAN e que a OTAN tem uma importância significativa para a defesa da Finlândia", afirmou o Ministro da Defesa Antti Häkkänen na sexta-feira.

De acordo com o plano, o futuro quartel-general da OTAN Terra Forças Norte da Europa será estabelecido em Mikkeli, com pessoal de diferentes nações atribuído lá. Häkkänen destacou que o Comando do Exército Finlandês está atualmente localizado em Mikkeli. "Ao posicionar os locais lado a lado, alcançamos a colaboração mais ótima entre a gestão das operações de defesa da Finlândia e da OTAN", explicou ele ainda.

Em junho, os chefes da defesa da OTAN também endossaram o deploy de Forças Terrestres Avançadas (FTA) rotativas, com foco na proteção da frente oriental, para a Finlândia. O cronograma exato para este deploy será revelado em um estágio posterior, revelou Häkkänen.

A Finlândia historicamente neutra juntou-se à OTAN em abril de 2023, uma mudança impulsionada pelo conflito da Rússia contra a Ucrânia.

A instalação do quartel-general da OTAN Terra Forças Norte da Europa em Mikkeli significa uma aliança mais forte entre a Finlândia e a OTAN. Este movimento, juntamente com o potencial deploy das Forças Terrestres Avançadas da OTAN, destaca o compromisso da Finlândia em aprimorar suas capacidades de defesa como um membro legítimo da OTAN.

