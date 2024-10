A filha de Giuliani revela as razões por trás de sua escolha de se separar de seu pai e apoiar Harris em seus esforços políticos.

Em sua primeira entrevista na TV com a CNN's Erin Burnett após seu apoio a Harris, Caroline Rose Giuliani abriu-se sobre o fato de estar lidando com uma tempestade emocional nos últimos anos. Essa instabilidade advém do problema de seu pai em lidar com as consequências de seus esforços para ajudar Trump a reverter os resultados das eleições de 2020. Ela questionou se teria coragem de expressar seus pensamentos, ciente do estresse que isso poderia causar ao seu pai de 80 anos em seus últimos anos de vida.

Ela admitiu à CNN que seu pai não estava ciente de seu ensaio apoiando Harris, publicado pela Vanity Fair esta semana. No entanto, ela nunca hesitou em expressar suas opiniões. Em 2020, ela havia publicamente apoiado Biden e Harris em vez de Trump.

No "OutFront", ela expressou sua preocupação em causar transtorno ao seu pai. No entanto, ela enfatizou seu amor por ele e esperava que ele entendesse seus sentimentos. No entanto, eles ainda não discutiram o assunto e provavelmente não o farão por algum tempo.

Em seu ensaio da Vanity Fair, Giuliani contou que se sentia equipada para destacar os efeitos catastróficos de se associar a Trump. Ela elaborou sobre como a vida de seu pai deteriorou-se desde que se juntou a Trump. Ela escreveu que não queria adicionar a seus sofrimentos, especialmente quando ele já enfrenta desafios.

Ela escolheu Harris como a única esperança do país para um futuro melhor. Em sua opinião, Trump arruína tudo o que toca, e sua família experimentou isso primeirohand. Ela pediu às pessoas para evitar esse destino e alertou contra deixá-lo acontecer com sua família ou o país. Harris, ela acreditava, nos levaria a um futuro mais brilhante, mas somente se nos reuníssemos atrás dela.

Desde a eleição de 2020, o ex-advogado de Rudy Giuliani tem sido assolado por vários problemas legais e financeiros. Ele se declarou inocente de acusações criminais estaduais relacionadas a esquemas de subversão eleitoral em Georgia e Arizona. Duas ex-trabalhadoras eleitorais da Georgia, Ruby Freeman e Shaye Moss, conseguiram uma sentença de $148 milhões por difamação contra ele devido a alegações infundadas feitas contra elas após a eleição de 2020. Elas atualmente estão processando a venda dos imóveis de Giuliani, incluindo um co-op de penthouse no Upper East Side de Manhattan e um condomínio na Flórida, valendo milhões.

Quando questionada sobre a possibilidade de seu pai ir para a prisão, Giuliani expressou seu medo, mas escolheu se concentrar no futuro e expressou seu apoio contínuo a Harris.

Caroline, a mais nova de Rudy Giuliani e Donna Hanover's dois filhos, havia apoiado Clinton nas eleições de 2016, enquanto seu pai apoiava entusiasticamente Trump. Durante as eleições de 2008, quando seu pai concorria à nomination do GOP, ela se juntou a um grupo do Facebook que defendia a presidência de Obama. A CNN's Katelyn Polantz e Tierney Sneed contribuíram para esta reportagem.

Giuliani mencionou em seu ensaio da Vanity Fair que queria evitar adicionar aos sofrimentos de seu pai, dadas as dificuldades que ele enfrentou desde que se associou a Trump. Apesar das inclinações políticas de seu pai, Caroline expressou publicamente seu apoio a Harris e Biden em eleições anteriores, mostrando sua disposição em expressar suas opiniões políticas de forma independente.

