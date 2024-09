- A figura principal, Weil, insiste em acelerar as discussões sobre o problema da Volkswagen

No evento Volkswagen, o líder da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), prontamente instou a negociação entre a direção e os delegados dos trabalhadores. Após um período de debate público, ambas as partes deveriam agora se unir para encontrar estratégias que melhorem a competitividade da empresa, afirmou Weil após uma reunião com o conselho de fábrica da VW na planta de Emden, na Frísia Oriental. "Esse é o claro expectativa que a Baixa Saxônia agora tem para a direção, e também para os delegados dos trabalhadores: colocar a mão na massa e conversar abertamente muito em breve." A Baixa Saxônia está ansiosa para facilitar esse processo. "Estamos bastante animados com um futuro promissor para a Volkswagen na Baixa Saxônia."

Weil também mencionou que a VW já passou por várias dificuldades ao longo de sua história. "Até agora, ela sempre conseguiu alcançar acordos mútuos entre o conselho e a força de trabalho, e eu não vejo por que isso não seria possível agora." As estratégias para aumentar a competitividade agora devem estar sobre a mesa. "Essas discussões não deveriam ocorrer sob os holofotes."

O Presidente do Ministério é um membro do Conselho de Supervisão da VW

Weil passou quase uma hora na planta da VW em Emden, conversando com representantes do conselho de fábrica e da união IG Metall. "Está claro que os eventos da semana passada deixaram um sentimento de preocupação na Volkswagen, até mesmo em lugares como este", disse Weil. Cerca de 8.000 pessoas trabalham na VW em Emden, o que a torna o maior empregador industrial do distrito.

A Baixa Saxônia possui 20% dos direitos de voto dentro do grupo VW. O Presidente do Ministério Weil e seu vice, Julia Willie Hamburg (Verdes), estão no conselho de supervisão do estado. Juntos com os delegados dos trabalhadores, eles detêm a maioria; em decisões importantes, o estado tem poder de veto.

Recentemente, a VW anunciou que eram necessárias economias significativas na marca principal. Os planos anteriores de demissões através da aposentadoria antecipada e pacotes de demissão já não eram suficientes. O fechamento de fábricas e demissões na marca principal VW já não estavam fora de questão, indicou o maior fabricante de carros da Europa. Na terça-feira, a empresa cancelou a garantia de emprego que estava em vigor desde 1994, tornando as demissões possíveis a partir de julho de 2025.

O setor de manufatura da Volkswagen está sendo examinado, com a empresa procurando maneiras de aumentar sua competitividade. A Baixa Saxônia, como acionista majoritário, está ativamente encorajando discussões abertas entre a direção e os delegados dos trabalhadores para explorar essas estratégias em particular.

Leia também: