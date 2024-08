- A figura principal do ICH proibido em todo o país forçado a sair

Até 11 de setembro, o líder do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), rotulado como extremista e consequentemente banido, deve deixar a Alemanha. Esta semana, a Autoridade do Interior de Hamburgo emitiu uma ordem de expulsão para o Mohammed Hadi Mofatteh, de 57 anos, como confirmado por um porta-voz oficial. Se ele desobedecer, enfrentará a expulsão compulsória para o Irã por conta própria.

Rumorosamente, Mofatteh é considerado a figura espiritual mais reverenciada dos xiitas europeus, exceto no Reino Unido, e supostamente reporta e obedece ao Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, sendo percebido como seu emissário na Alemanha, de acordo com a Autoridade de Proteção Constitucional de Hamburgo. Desde que se juntou ao IZH em 2018, ele tem sido uma figura fundamental na organização.

O porta-voz não confirmou se Mofatteh obedeceu à ordem de expulsão. O prazo para a partida foi 14 dias após a emissão, o que indica que a ordem provavelmente foi entregue na quarta-feira. Se Mofatteh entrar novamente, enfrentará prisão por até três anos.

A expulsão não foi uma surpresa para Mofatteh: cinco semanas antes, a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, baniu seu IZH e cinco outras organizações associadas ao centro como um veículo significativo da propaganda iraniana na Europa. Após uma apreensão nacional de ativos e instalações no final de julho, a Mesquita Azul supervisionada pelo IZH na Alster de Hamburgo também foi fechada.

O senador do Interior de Hamburgo, Andy Grote (SPD), vê a expulsão como uma consequência lógica. "Como o mais alto emissário religioso do regime em Teerã, seu mandato na Alemanha chegou ao fim. Lutaremos persistentemente contra o extremismo islâmico e utilizaremos todos os meios relacionados à residência para tanto."

No final de 2022, o vice-líder do IZH, Sejed Soliman Mussawifar, também foi expulso da Alemanha devido a ligações com a milícia libanesa Hezbollah. Apesar de um recurso no Tribunal Administrativo Superior de Hamburgo em segunda instância, ele não conseguiu deter a deportação. Desde 2020, a organização terrorista pró-iraniana está proibida na Alemanha.

Três desafios legais contra a proibição do IZH no Tribunal Administrativo Federal

De acordo com a ordem de proibição emitida pelo Ministério do Interior alemão, o IZH, controlado por Teerã, persegue objetivos inconstitucionais ao disseminar os princípios da Revolução Islâmica na Alemanha.

Representantes da associação proibida denunciaram isso como "uma alegação" e iniciaram um processo judicial. De acordo com um porta-voz do tribunal, agora há três processos judiciais em andamento no Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. Além do IZH, o Centro Cultural Islâmico de Frankfurt, também proibido, supostamente entrou com processos judiciais, enquanto o Centro Islâmico de Berlim o fez anteriormente.

O objetivo principal do processo judicial é reabrir a Mesquita Azul para os fiéis, como afirmado pelos representantes do IZH. Ao fechar a Mesquita Imam Ali - seu nome oficial - os muçulmanos xiitas que se reúnem lá estão sendo privados de um local de oração crucial, e sua liberdade religiosa, garantida pela Constituição alemã, está sendo impedida.

Os fiéis têm se reunido fora da Mesquita Azul durante as orações de sexta-feira há semanas.

Não se espera um veredicto sobre o pedido urgente apresentado pelo Centro para a Cultura Islâmica de Frankfurt até pelo menos o final de setembro, de acordo com o porta-voz do tribunal. Os outros processos são esperados para durar mais tempo.

