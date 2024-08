- A figura principal da CDU manifesta insatisfação com o pacote de segurança.

Segundo Redmann, líder da CDU no estado de Brandemburgo e da bancada, a resposta do governo federal ao ataque com faca em Solingen é uma "ação impulsiva decepcionante". Ele acredita que conceder aos policiais federais poderes adicionais para checagens nas estações de trem e o uso de tasers não é suficiente para combater o terrorismo islâmico.

Redmann também expressou sua preocupação com a falta de poderes adicionais para as autoridades de segurança na internet. Ele opinou que isso era o passo fehlante. Além disso, o pacote não inclui nenhuma medida para controlar a migração irregular.

O governo federal concordou com novas medidas para combater o terrorismo islâmico, controlar a migração irregular e fortalecer as leis de armas. Isso inclui uma proibição de portar facas em ônibus e trens de longa distância, em festivais populares e outros grandes eventos. Os critérios para obtenção de permissões de armas serão revistos.

Pessoas que buscam asilo e são responsáveis por outro estado europeu e concordaram em recebê-las terão seus benefícios suspensos. A deportação será facilitada se uma pessoa cometer um crime com uma arma ou outra ferramenta perigosa. Além disso, migrantes poderão ser facilmente excluídos da proteção na Alemanha se tiverem histórico criminal.

Na última sexta-feira, um atacante matou três pessoas e feriu outras oito em um festival da cidade em Solingen em um suposto ataque islâmico. O suspeito do ataque é um sírio de 26 anos. Apesar dos planos para sua deportação para a Bulgária no ano passado, isso não foi bem-sucedido.

A Comissão, após esse discurso, pode decidir conceder mais poderes às autoridades de segurança na internet para combater a radicalização on-line relacionada ao terrorismo islâmico. A decisão da Comissão também pode envolver a implementação de medidas mais rigorosas para gerenciar a migração irregular, abordando a preocupação levantada por Redmann.

