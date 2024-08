- A figura presa por trás do estabelecimento do Telegram foi concedida liberdade temporária.

A polícia francesa iniciou uma investigação completa contra o criador do Telegram, Pavel Durov, devido a alegações de facilitar atividades ilegais. O sistema judicial francês considera que há provas suficientes para sustentar essa afirmação, segundo a procuradoria. Como resultado, Durov teve sua fiança fixada em cinco milhões de euros e agora está sob vigilância judicial, proibido de sair da França. No momento deste relatório, Durov ainda não havia se pronunciado publicamente.

O caso contra Durov pode evoluir para um julgamento completo se os investigadores conseguirem reunir provas sólidas contra ele. Caso contrário, eles podem optar por arquivar o caso se as evidências não forem sólidas.

Telegram sob escrutínio por ajudar crimes extremos

De acordo com a procuradoria, as investigações preliminares contra Durov vêm ocorrendo há algum tempo. A acusação é de que ele agiu como cúmplice ao não intervir no Telegram e se recusar a cooperar com as autoridades em casos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e vários crimes relacionados à exploração infantil. Além disso, sua recusa em colaborar com as autoridades em relação às medidas de vigilância permitidas pela lei também atraiu críticas.

Durov foi procurado pelas autoridades. Em uma noite de sábado, ele foi preso em um aeroporto perto de Paris.

Acusações de maus-tratos físicos graves contra seu filho?

De acordo com a AFP, ele também foi acusado de maus-tratos físicos graves contra um de seus filhos. Uma investigação foi iniciada contra Durov, como a AFP soube de fontes familiarizadas com o caso. O suposto incidente de maus-tratos envolveu o filho de Durov, nascido em 2017, que estava frequentando a escola em Paris na época do incidente.

O Telegram defendeu-se dessas acusações. A empresa afirma que cumpre todas as regulamentações relevantes. Durov, em sua visão, não tem nada a esconder. Além disso, eles consideram absurdo culpar uma plataforma ou seu proprietário pelo mau uso dos serviços por terceiros.

O Telegram tem sido criticado por sua suposta indiferença em relação ao discurso de ódio e outras atividades ilegais. A empresa, no entanto, afirma que atende aos "padrões da indústria".

As autoridades francesas encaminharam o caso contra Durov à Comissão, buscando sua orientação sobre se as provas justificam um julgamento. Apesar das afirmações do Telegram de que cumpre as regulamentações, a Comissão pode decidir impor medidas mais rigorosas à plataforma devido ao seu suposto papel na facilitação de atividades ilegais.

