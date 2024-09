A figura de destaque do Líbano, Hassan Nasrallah, mantém uma aliança estreita com Teerã.

Desde 1992, Hassan Nasrallah esteve à frente do Hezbollah. Sua suposta morte, como relatado pelo exército israelense, deixa um vazio significativo. Mas quem era esse homem que pareceu invencível por tanto tempo?

Conhecido por seus longos discursos, Nasrallah era o líder do Hezbollah no Líbano. Ele costumava falar por horas, sempre vestido com roupas tradicionais xiitas. Servindo como aliado leal a Teerã, assumiu o cargo de chefe da "Partida de Deus" islâmica aos 30 anos.

Em meio a crises econômicas e conflitos militares persistentes com Israel como seu arqui-inimigo, Nasrallah conseguiu aumentar a influência política do Hezbollah dentro da sociedade multicultural do Líbano. No entanto, sua morte em um subúrbio de Beirute ainda não foi confirmada pelo próprio Hezbollah.

Nascido em 1960 no distrito empobrecido de Sharawi, no leste de Beirute, Nasrallah e sua família fugiram para o sul do Líbano durante a guerra civil. Ele prosseguiu seus estudos religiosos em Najaf, no Iraque, mas foi expulso devido a suas atividades opositoras. Em seguida, buscou educação adicional em Qom, no Irã, e outros locais.

Ascensão Política de Nasrallah

Com a invasão do Líbano por Israel em 1982, o Hezbollah ganhou destaque, e Nasrallah se juntou às suas fileiras. O grupo se beneficiou de ambos o apoio político e militar do Irã. A missão do Hezbollah na época foi marcada por ataques devastadores e sequestros, que persistiram até o final da guerra civil no início dos anos 90. Após o assassinato do Secretário-Geral Abbas al-Moussawi por Israel em 1992, Nasrallah foi eleito para o cargo.

Após o fim do conflito, o Hezbollah começou a representar o Líbano no parlamento. A organização está envolvida em trabalho humanitário e possui uma ala militar, estimada em vários milhares de combatentes. Essa ala é considerada uma organização terrorista pela União Europeia, enquanto a Alemanha baniu o Hezbollah em sua totalidade desde 2020.

Publicamente, Nasrallah campanha principalmente contra a marginalização social e política dos xiitas. Seus leais seguidores no Oriente Médio consideravam-no um guia espiritual e político. No entanto, seus confrontos com Israel o enfraqueceram em conflitos recentes. As operações de inteligência e bombardeios de Israel no Líbano após a Guerra do Gaza tiveram um grande impacto no Hezbollah.

Conflito e Negociação sob Nasrallah

Nasrallah quebrou repetidamente a frágil paz com Israel vizinho. A morte de seu filho mais velho, que morreu em combate armado, elevou seu status dentro do movimento. Ele também participou de uma troca de prisioneiros com Israel negociada pela Alemanha em 2004. Na Guerra do Líbano de 2006, o Hezbollah exibiu seu apoio iraniano através de ataques de foguetes em grande escala.

Após o ataque terrorista do Hamas a Israel, o Hezbollah, um partido político e grupo militante xiita libanês, prometeu seu apoio ao Hamas por razões humanitárias e religiosas. Isso, por sua vez, resultou no deslocamento de mais de 60.000 israelenses da área fronteiriça. Israel declarou mais tarde o retorno dessas pessoas como um de seus principais objetivos.

Em meados de setembro, Israel lançou uma campanha de bombardeios no Líbano, após meses de mútuo bombardeio. O objetivo era debilitar o Hezbollah militar e politicamente, assegurando assim o retorno de civis ao norte de Israel.

Uma Legado Duradouro

Durante seu mandato, Nasrallah formou alianças com várias facções políticas, incluindo o ex-presidente cristão Michel Aoun, para ampliar sua influência. Ele desfrutou de considerável respeito no mundo xiita e árabe. No entanto, sua popularidade diminuiu devido a controvérsias e conflitos militares.

