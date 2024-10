A figura chave do Partido Republicano no Senado para garantir a maioria mantém segredo durante a campanha contra a expulsão de Tester em Montana

Mas o candidato político de 38 anos, estreante em política, estava igualmente ansioso para evitar ser visto além daqueles quatro muros.

Sheehy e sua equipe foram a grandes extremos para evitar a atenção da mídia enquanto tentam se aproveitar da popularidade do ex-Presidente Donald Trump e desalojar o democrata de três mandatos, Senador Jon Tester, nas próximas eleições de novembro.

Sheehy raramente concorda em dar entrevistas à imprensa local ou nacional, e sua campanha mantém sigilo sobre sua agenda e eventos, que tendem a ser reuniões privadas.

Após a CNN ser rejeitada pelo evento em Bozeman esta semana, após saber sobre ele por meio de fontes, sua campanha tentou uma saída apressada para evitar que uma câmera de TV gravasse Sheehy saindo – chegando ao ponto de enviar um caminhão para bloquear a câmera, permitindo que Sheehy saísse em outro veículo sem ser visto.

No final, Sheehy comemorou o evento nas redes sociais, afirmando que estava lotado.

Todos esses eventos servem como um ponto de virada significativo em uma das corridas ao Senado mais badaladas do país. Sheehy é atualmente o favorito para vencer, graças à previsão de uma vitória esmagadora de Trump em Montana, à redução do número de eleitores que votam em dois partidos e ao aumento do número de novos residentes no estado, que os especialistas políticos acreditam que favorece o GOP. Um "R" ao lado de seu nome pode ser suficiente para desalojar Tester e tornar o Senado vermelho - com a exceção de qualquer grande erro.

"O que Tim tem feito aqui está dando certo", declarou o Senador Steve Daines, um republicano de Montana e presidente do Comitê Nacional Republicano do Senado. "Por que mudar de estratégia com pouco mais de um mês de distância? Mantenha a cabeça baixa e continue trabalhando duro na base."

Daines destacou as "multidões lotadas" nos eventos de Sheehy, afirmando que o candidato está conduzindo uma "campanha de base como nunca vista de um político". O senador republicano acrescentou: "Eu gostaria que você pudesse vê-lo em ação".

Sheehy, proprietário de uma empresa de combate a incêndios aéreos e residente do estado há 10 anos, é um ex-fuzileiro naval e foi indicado por Daines para desafiar Tester com o endorsement de Trump. Os anúncios da campanha de Sheehy criticam Tester por suas ligações com democratas nacionais e questões de fronteira.

"Então, ele construiu essa imagem de um jovem guerreiro conservador e não quer que ninguém questione suas posições sobre questões específicas, de onde vem seu dinheiro ou seu histórico", disse Mike Dennison, jornalista político do Montana há muito tempo, ao discutir a estratégia de Sheehy.

"Ele praticamente se isolou da mídia", continuou Dennison.

Sheehy participou de dois debates com Tester, inclusive em uma sessão recente em que os candidatos discutiram aborto, imigração e caráter. Sheehy atacou Tester por suas contribuições de campanha de lobistas, enquanto Tester rebateu com alguns comentários passados de Sheehy, incluindo aqueles sobre americanos nativos, e acusou-o de querer privatizar programas de seguro social.

Enquanto Tester defendia suas políticas de imigração, apontou para a oposição de Sheehy a um projeto de lei de segurança na fronteira bipartidário, que foi derrotado pelos republicanos no Congresso neste ano, alegando que seu oponente republicano estava simplesmente seguindo as ordens do partido. Foi Trump quem incentivou os republicanos a derrubar o projeto de lei, embora Tester não tenha mencionado o nome do ex-presidente.

Tester mantém silêncio sobre o endorsement de Harris

Tester, 68 anos, é o último democrata eleito em todo o estado, tendo vencido cada um de seus três mandatos com margens apertadas - mas nunca com Trump no comando.

Na era Trump, o voto em dois partidos tornou-se excepcionalmente raro, com apenas uma das 69 corridas em 2016 e 2020 elegendo um candidato ao Senado de um partido diferente do preferido pelo seu candidato presidencial. Para Tester vencer, ele precisaria garantir pelo menos 15-20 pontos a mais de votos do que Harris, um desafio assustador no atual clima político fragmentado.

E é uma das razões pelas quais Tester tem mantido distância do topo de seu ingresso.

"Isso porque eu não quero que esta corrida seja nacionalizada ainda mais do que eles querem", disse Tester à CNN em Missoula, Montana, esta semana, quando perguntado sobre sua recusa em endossar Harris. "Eu quero falar sobre Montana. É disso que esta corrida trata".

Se ele votaria ou não em Harris, Tester manteve-se em silêncio, dizendo: "Isso é entre mim e a urna".

A cadeira de Tester é uma das três cadeiras democratas em estados que Trump venceu facilmente nas últimas duas eleições presidenciais. A cadeira da Virgínia Ocidental, que será deixada pelo Senador Joe Manchin, que recentemente mudou para status independente, quase certamente mudará para o GOP. Enquanto isso, os democratas lutam para reter suas cadeiras em outros sete estados, enquanto suas únicas perspectivas de ganho ainda são consideradas longas em Florida e Texas.

Para que os democratas mantenham uma Câmara do Senado de 50-50, eles precisariam vencer todas as cadeiras, confiando em uma vitória de Harris para lhes dar o controle de uma câmara dividida. Para fazer isso, Tester teria que sair vitorioso.

Através de seus anúncios, Tester tem retratado Sheehy como desligado de questões como saúde e direitos ao aborto, enquanto isso poderia potencialmente fortalecer o democrata incumbente em Montana, onde a questão do aborto está em jogo. As duas partes já investiram uma quantia assustadora de 139 milhões de dólares em tempo de televisão, com outros 69 milhões no horizonte, tornando-a a campanha mais cara da história de Montana.

Durante a entrevista, o assunto Test subject minimizou a influência de Trump no GOP em 2018, mencionando que Trump visitou Montana várias vezes para fazer campanha pelo oponente de Test subject, Matt Rosendale, que acabou perdendo a corrida.

Testemunha recolheu, "Durante minha campanha de 2018, ele apareceu aqui quatro ou cinco vezes, mais do que eu tenho dedos na minha mão esquerda depois daquele incidente na máquina de moer carne quando eu era criança." Ele acrescentou, "É apenas parte do jogo."

Contudo, Sheehy lembrou a testemunha de suas críticas passadas a Trump, como seu comentário de 2019, "Acho que você precisa voltar e dar um soco nele."

Quando questionado sobre o comentário esta semana, a testemunha explicou, "Eu estava usando linguagem figurativa, falando figurativamente, Trump é duro conosco, então você precisa ser duro com ele também."

A testemunha continua a apoiar seus votos para condenar Trump durante ambos os julgamentos de impeachment, um ponto que Sheehy enfatiza, e a testemunha admite não ter nenhum arrependimento, dizendo, "De jeito nenhum, não, o caso estava claro, fui parte do júri, você toma a decisão."

Sheehy destacou os potenciais problemas de um Senado liderado pelos democratas para Trump durante um evento recente com o ativista conservador Charlie Kirk, em Missoula, embora sua campanha não tenha divulgado esse encontro à imprensa.

"Se Trump vencer, mas não controlar o Senado, você pode esperar um impeachment imediato," disse Sheehy. "No entanto, se Trump vencer e controlar o Senado, ele pode impulsionar suas prioridades, como a nomeação de juízes da Suprema Corte."

Por fim, Sheehy deixou o local sem responder às perguntas da mídia.

CNN’s Morgan Rimmer e David Wright colaboraram com esta reportagem.

A estratégia de Sheehy para evitar a escrutínio da mídia e se concentrar em eventos privados tem gerado discussões entre analistas políticos, com Michael Dennison afirmando, "Ele basicamente se protegeu da mídia."

Apesar de participar de debates, Sheehy manteve uma campanha de boca fechada, recusando-se a discutir sua posição sobre questões específicas, fontes de financiamento ou seu histórico, criando sua imagem como um jovem guerreiro conservador.

Leia também: