- A figura celestial do Arcanjo Miguel recuperou a sua posição no Castelo de Schwerin.

Após vários meses de restauração, a estátua do Arcanjo Miguel, com cerca de 900 kg, foi devolvida ao seu lugar de direito no topo do elegante domo do Castelo de Schwerin. A figura renovada foi erguida para o lugar por uma grua substancial e segura a uma altura considerável.

O Ministro das Finanças Heiko Mauss (SPD) elogiou a proeza, declarando: "O retorno do Arcanjo Miguel ao Domo de Ouro do Castelo de Schwerin marca a restauração bem-sucedida de um importanteartifacto cultural e a revitalização de um querido monumento nacional."

A estátua, originalmente fundida em zinco em 1857, passou por um meticuloso processo de restauração em uma oficina de metal de Berlim nos últimos seis meses. Áreas danificadas foram reparadas e camadas de ouro antigo e tinta foram cuidadosamente removidas à mão. A subsequente gildagem em duas camadas exigiu aproximadamente 480 horas de trabalho árduo para ser concluída. Esta foi a primeira vez que o "Arcanjo Miguel, matando o dragão" foi restaurado em três décadas.

Sítio Património Mundial da UNESCO

A Divisão de Edifícios e Propriedades do Estado de Schwerin, que está sob o Ministério das Finanças, também passou por obras de renovação no interim. A torre ornamentada e seu domo dourado agora estão preparados para reparos adicionais. Desde o final de julho, o Conjunto Residencial de Schwerin - que inclui o castelo - foi reconhecido como Património Mundial da UNESCO.

A Meclemburgo-Pomerânia Ocidental continuará a presidir o Bundesrat até 1 de novembro, tornando Schwerin o centro das comemorações do Dia da Unidade Alemã em 3 de outubro. A estátua renovada agora vigia o castelo, pronta para oferecer sua proteção durante as festividades, comentou o Ministro Mauss.

O Arcanjo Miguel, como retratado na estátua, é uma figura importante na mitologia cristã, frequentemente retratado matando um dragão. Após a restauração bem-sucedida, muitos visitantes do Castelo de Schwerin poderão admirar o detalhe intrincado e a excelente arte da armadura dourada do Arcanjo Miguel.

