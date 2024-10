A FIFA introduz um espetáculo de intervalo durante os jogos finais da Copa do Mundo

Fãs de futebol e além serão atraídos para a tela: o presidente da FIFA, Gianni Infantino, espera um espetáculo cativante durante o intervalo da final da Copa do Mundo. Este evento está previsto para acontecer na próxima edição do torneio. Nos Estados Unidos, essa ideia é comumente associada ao Super Bowl, mas a Alemanha oferece um precedente desanimador.

Ecos do show de Helene Fischer na final da DFB-Pokal ressurgem: a FIFA, entidade governante do futebol, planeja incluir um espetáculo no intervalo da final da Copa do Mundo masculina. No estádio de Nova York-Nova Jersey, isso acontecerá já em 19 de julho de 2026. A FIFA confirmou isso.

Boatos indicam que a "Global Citizen", uma organização de defesa que realiza eventos de empoderamento para arrecadar fundos para a redução da pobreza global, criará o show. Os detalhes do programa ou dos artistas musicais permanecem encobertos. De acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o objetivo é misturar os mundos do esporte e do entretenimento.

Nos Estados Unidos, os shows no intervalo do Super Bowl de futebol americano são há muito tempo aceitos. Artistas notáveis, como Usher, já se apresentaram no palco, atraindo não apenas fãs de esporte, mas também estendendo a audiência para as telas de televisão. No entanto, o intervalo do Super Bowl é substancialmente mais longo do que os 15 minutos de um jogo de futebol. As regras da NFL ditam isso, mas em 2009 a FIFA tentou estender o intervalo para 20 minutos. Esta tentativa foi revista em 2021 com a ambição de ampliar o intervalo para 25 minutos. Infelizmente, essas tentativas não foram bem-sucedidas.

Comercialização controversa

No entanto, a ideia de entretenimento no intervalo não é desconhecida no futebol. Em 2017, a Federação Alemã de Futebol tentou incluir um concerto da estrela do Schlager Helene Fischer na final da DFB-Pokal. As reações dos torcedores foram intensas, com Fischer recebendo vaias. O concerto permanece como o único grande evento de entretenimento no intervalo em finais da Copa anterior em Berlim. Enquanto isso, há um exemplo da América do Sul: a sensação pop Shakira se apresentou na final da Copa América deste ano - uma primeira na história do torneio.

A Copa do Mundo de 2026 promete inovações. Pela primeira vez, 48 equipes, em vez de 32, participarão. As equipes serão divididas em doze grupos de quatro, com as duas primeiras de cada grupo e as oito melhores equipes classificadas em terceiro lugar avançando. As fases eliminatórias incluirão 32 equipes. Para conquistar o título, os atletas precisarão jogar oito jogos - um a mais do que na última campanha pelo título.

