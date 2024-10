A FIFA impõe proibição de estadio ao respeitado futebolista Eto'o

Como um estrela do futebol, Samuel Eto'o era conhecido por causar problemas para os defensores. No entanto, seu mandato como presidente da federação de futebol de seu país colocou-o sob os holofotes por razões negativas. A FIFA, o órgão governante do futebol mundial, impôs uma pesada penalidade ao jogador de 43 anos. Durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20, foi alegado que ele discordou de uma decisão de árbitro e confrontou os oficiais.

Antigamente um atacante altamente habilidoso, Eto'o foi banido de frequentar jogos de futebol por seis meses devido a um incidente na Copa do Mundo Feminina Sub-20 na Colômbia, como anunciado pela FIFA. A Comissão Disciplinar da FIFA acusou-o de violar regras relacionadas a "comportamento insultante" e "violação dos princípios de jogo limpo", além de "conduta inadequada de jogadores e oficiais".

O incidente, embora não detalhado no anúncio, ocorreu durante o jogo de oitavas de final entre Brasil e Camarões em 11 de setembro de 2024, em Bogotá. Os brasileiros saíram vitoriosos com uma vitória emocionante por 3 a 1 na prorrogação. A delegação camerunense contestou fortemente a penalidade que permitiu ao Brasil igualar o placar.

O banimento do estádio não limita o papel de Eto'o como presidente da federação, mas impede que ele assista a todos os jogos das equipes masculinas e femininas de Fecafoot em diferentes categorias e faixas etárias, de acordo com a FIFA. Eto'o foi notificado sobre o início da punição. O jogador de 43 anos, que comemorou vitórias como a Liga dos Campeões com o FC Barcelona e o Inter de Milão durante seus dias como jogador, considerou renunciar ao cargo no início do ano devido à eliminação precoce da Copa das Nações Africanas contra a Nigéria (0:2) e às alegações persistentes contra ele. No entanto, sua renúncia foi rejeitada pelo comitê executivo, que expressou confiança em Eto'o para impulsionar o desenvolvimento do futebol camerunês. Ele assumiu o cargo de presidente da federação em 2021.

A discordância de Eto'o com a decisão do árbitro durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20 levou a alegações de que ele confrontou os oficiais. Apesar da proibição imposta pela FIFA, Etoo continua a servir como presidente da Fecafoot.

