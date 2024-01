A Federação Inglesa de Futebol vai rever os regulamentos na sequência de recentes incidentes de comportamento "antissocial" dos adeptos

"Estamos muito preocupados com o aumento do comportamento antissocial dos adeptos à medida que nos aproximamos do final da época", afirmou o organismo que rege o futebol em Inglaterra num comunicado na sexta-feira. "Os estádios de futebol devem ser sempre um espaço seguro e agradável para todos, e estes incidentes são completamente inaceitáveis e não têm lugar no nosso jogo.

"É ilegal entrar na área do campo em qualquer estádio e estas acções estão a colocar em grande risco os jogadores, os adeptos e as pessoas que dirigem o jogo. Isto simplesmente não pode continuar e podemos confirmar que estamos a investigar todos os incidentes".

Na quinta-feira, centenas de espectadores invadiram o relvado do Goodison Park, em Liverpool, depois de o Everton ter evitado a despromoção da Premier League com uma vitória por 3-2 sobre o Crystal Palace. Segundo a polícia de Merseyside, foram detidas várias pessoas. A confusão após o jogo incluiu um incidente entre o treinador do Crystal Palace, Patrick Viera, e um adepto.

Um vídeo publicado nas redes sociais parece mostrar um adepto a provocar Viera, que respondeu com um pontapé na direção do adepto. Viera não foi detido e disse que não tinha "nada a dizer" quando questionado sobre o incidente na conferência de imprensa pós-jogo.

A polícia de Merseyside confirmou que está a investigar uma altercação no relvado, afirmando: "Estamos a trabalhar com o Everton FC para reunir todas as imagens de CCTV disponíveis e estamos a falar com testemunhas".

No início do jogo, dezenas de adeptos do Everton invadiram o relvado depois de o terceiro golo do Everton, aos 85 minutos, ter dado a liderança à sua equipa.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) e a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) apelaram aos clubes de futebol para que façam mais para evitar a ocorrência de futuros incidentes.

"Desde o regresso do confinamento, os dados da polícia mostram que os incidentes de desordem entre adeptos têm vindo a aumentar, o que coincidiu com um aumento de agressões a jogadores por parte de adeptos", afirmou um porta-voz da PFA num comunicado na sexta-feira.

"Embora a questão mais ampla do aumento da desordem dos adeptos exija uma estratégia coordenada e a longo prazo, os clubes, as ligas e a polícia têm de se concentrar imediatamente em impedir as invasões de campo em grande escala.

"A invasão do terreno de jogo é contra a lei. Embora a maioria dos adeptos possa estar a festejar, é evidente que, para uma minoria, este comportamento se torna tóxico, agressivo e perigoso. Este cenário resultou num ambiente inseguro para os jogadores e o pessoal do clube. As pessoas correm o risco de se magoarem gravemente ou de sofrerem ferimentos mais graves. As autoridades do futebol têm de ser duras e enviar uma mensagem clara. Estes acontecimentos são previsíveis, constituem uma infração penal e são inaceitáveis", concluiu.

Na quinta-feira à noite, houve outro caso de invasão de campo por parte de adeptos. Após a vitória do Port Vale sobre o Swindon Town, que garantiu a passagem à final do play-off da League Two, os adeptos do Port Vale festejaram invadindo o terreno de jogo. Os jogadores adversários do Swindon foram "maltratados física e verbalmente" durante o incidente, disse o seu diretor Ben Garner à Sky Sports News.

"O clube não vai tolerar este tipo de comportamento irresponsável e continua empenhado em tomar as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer pessoa considerada culpada de estar envolvida em actividades criminosas, incluindo a proibição de acesso a futuros jogos", afirmou o Port Vale num comunicado após o jogo.

Os dois incidentes seguem-se a um aumento das invasões de campo em jogos de futebol ingleses no último mês, de acordo com a PFA. Incidentes semelhantes ocorreram em Nottingham Forest, Huddersfield, Oldham, Fulham, Bristol Rovers e Bournemouth.

Robert Biggs, adepto do Nottingham Forest, foi condenado a 24 semanas de prisão na quinta-feira por ter atacado deliberadamente Billy Sharp, jogador do Sheffield United, de acordo com a PFA. Biggs declarou-se culpado de agressão por ter dado uma cabeçada em Sharp na sequência de uma invasão de campo no final da segunda mão das meias-finais do play-off do Sky Bet Championship, a 17 de maio.

Por outro lado, em 18 de maio, um adepto do Northampton agrediu Jordan Bowery, do Mansfield, durante a segunda mão do jogo do play-off da Sky Bet League Two, segundo a PFA. O momento aconteceu perto do final do jogo, em que os Stags venceram por 1-0.

Fonte: edition.cnn.com