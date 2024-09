A Federação Alemã de Futebol (DFB) demonstra resistência ao abordar o Phantomtor.

O gol fantasma marcado pela equipe de Alexandra Popp, as "Lobas", acendeu o debate sobre a introdução de auxílios tecnológicos para árbitros na Bundesliga feminina. No entanto, parece que os árbitros não devem contar com a ajuda do VAR ou da tecnologia de linha de gol tão cedo. A Federação Alemã de Futebol (DFB) justificou isso mencionando os "custos elevados necessários para o equipamento e instalações técnicas".

Até agora, há um consenso geral entre os clubes de que os "custos superam os benefícios". A DFB esclareceu sua posição de não utilizar a tecnologia, afirmando que ainda está "avaliando a situação". No entanto, eles reconheceram que "as condições necessárias" precisam ser estabelecidas primeiro.

Muito caro para a Bundesliga feminina

Tanto o VAR quanto a tecnologia de linha de gol são vistos pela DFB como "ferramentas de auxílio para a equipe de árbitros no campo". A tecnologia de linha de gol também é conhecida por sua "excepcional confiabilidade". Além do aspecto financeiro e do esforço de instalação, também há o problema de "erros potenciais que não podem ser completamente eliminados e nem todas as situações debatidas podem ser resolvidas de forma conclusiva". A DFB acredita que, nas atuais circunstâncias da Bundesliga feminina, "esses problemas piorariam ainda mais".

Outras opções, como equipar a bola com um chip ou usar o Hawk Eye, são teoricamente viáveis, mas a DFB argumenta que, no momento, "não fazem sentido financeiro em relação aos orçamentos totais da Bundesliga feminina".

As conversas sobre auxílios tecnológicos ganharam novo impulso na noite de segunda-feira durante o confronto entre o VfL Wolfsburg e o Werder Bremen (3:3). O gol de empate do VfL, marcado pela atacante Alexandra Popp e validado pela árbitra Nadine Westerhoff, foi controverso, já que as imagens de TV indicavam que a bola não havia cruzado a linha de gol.

