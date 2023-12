A FDA alerta para a existência de "milhares de unidades" de Ozempic contrafeito na cadeia de abastecimento

A FDA avisa as farmácias, os sistemas de saúde, os grossistas e os doentes para verificarem novamente os seus produtos de semaglutido para se certificarem de que são verdadeiros. Os produtos Ozempic injectáveis de um miligrama com o número de lote NAR0074 e o número de série 430834149057 na caixa não devem ser utilizados.

A agência e o fabricante de medicamentos Novo Nordisk estão a testar as falsificações para determinar se são perigosas e para identificar a substância. O rótulo da caneta, a caixa de cartão, a informação para os doentes e profissionais de saúde e as agulhas que acompanham os injectores também são falsificados, afirmou a FDA. A esterilidade das agulhas não pode ser confirmada, pelo que a sua utilização pode conduzir a uma infeção.

A FDA recordou aos doentes que só devem obter os seus medicamentos através de farmácias licenciadas pelo Estado e com uma receita médica válida.

O Ozempic tem estado em escassez desde que se tornou muito popular entre as celebridades que o utilizaram para perder peso. Desde que a popularidade do Ozempic e do seu medicamento irmão para a perda de peso, Wegovy, cresceu, tem havido relatos de pessoas que vendem versões falsificadas em salões de beleza e através das redes sociais.

A FDA também tem enviado cartas aos vendedores online alertando-os para que deixem de vender imitações. A Novo Nordisk moveu uma ação judicial para impedir que spas médicos, clínicas médicas e clínicas de perda de peso vendam versões falsas.

A FDA disse que está a trabalhar com outras agências federais e com a Novo Nordisk para remover outros produtos injectáveis de semaglutido contrafeitos.

Os consumidores podem contactar a Novo Nordisk através do número 1-800-727-6500 se tiverem dúvidas ou encontrarem produtos falsificados. As pessoas também podem comunicar os produtos contrafeitos ao coordenador local de queixas dos consumidores da FDA ou no sítio Web da FDA.

Fonte: edition.cnn.com