A fazer ondas: Estas mulheres estão a desafiar os estereótipos do surf "magro e sem cabelo

"Sou havaiana e o surf faz parte da minha família desde o início. O meu tio é um surfista bem conhecido no Havai e, por isso, fiquei imersa nesse mundo", disse à CNN Sport.

Tendo crescido em Orlando, na Florida, Greene passou muito tempo na praia, rodeada pela cultura do surf. Mas, apesar do desejo de surfar, cresceu a pensar que o surf não era um lugar onde ela pertencia.

"Nunca vi ninguém que se parecesse comigo lá fora", disse ela. "Para mim, o surf era uma daquelas coisas que eram realmente rebuscadas. Sabe, estamos tão condicionados a ver um certo tipo de corpo a fazê-lo."

Depois de anos a sonhar em apanhar ondas, decidiu finalmente experimentar o surf, embora Greene tenha demorado mais dois anos a saltar para a água porque não conseguia encontrar roupa de surf que lhe servisse.

"E isso desencorajou-me muito porque... a indústria está a dizer-me que o meu lugar não é aqui".

Elizabeth Sneed, que começou a surfar há cinco anos, teve uma experiência semelhante.

"Foi um pouco difícil para mim, porque mesmo quando tentava comprar fatos de banho de alta qualidade, estes não estavam disponíveis no meu tamanho ou, se estavam, não tinham sido concebidos para se adaptarem ao meu tipo de corpo", disse Sneed, 31 anos, à CNN.

"Se pensarmos bem, um biquíni triangular com fundo de cordão não é o ideal, se tivermos um peito duplo D e uma estrutura de ancas mais larga. Cheguei a um ponto em que pensei que era um castigo por ter excesso de peso", disse ela.

Dois anos depois de ter decidido fazer surf, Greene ganhou coragem para finalmente experimentar.

"Só em 2018 é que decidi: 'Sabes que mais, vou ser a pessoa que gostaria de ver, quer tenha ou não a roupa certa'.

"Quero estar gira, mas não é assim que vai acontecer. Se tiver de ir para a rua de calções e t-shirt, vou fazê-lo por mim e provar isto a mim própria", disse Greene, que agora trabalha como instrutora de fitness e documenta as suas aventuras nas redes sociais.

A cultura moderna reescreve a história

"Quando as pessoas dizem cultura do surf, normalmente referem-se a uma cultura muito centrada no Sul da Califórnia e na Austrália", explicou Lauren Hill, surfista e autora do livro "She Surf", à CNN Sport.

"E quando pensamos nessa cultura, vemos que ela foi moldada por e para homens jovens, brancos e heterossexuais, que têm uma visão particular do mundo, uma definição particular do que significa 'bom surf'", disse ela.

"Historicamente, isso não incluiu necessariamente as formas únicas como as mulheres tendem a surfar as ondas".

As raízes do surf estão no Havai e na Polinésia pré-modernos, onde o desporto era praticado por homens e mulheres de todas as classes sociais.

Entretanto, muitos países, como o Peru, têm culturas de surf ricas, e há relatos de surf no continente africano que remontam à década de 1640.

"Se olharmos para o longo arco da história do surf, sabemos que, mesmo ao lado dos primeiros rapazes que surfavam nas ondas (...) havia raparigas a surfar mesmo ao lado desses rapazes", explicou Hill.

Não que os media e a cultura popular o demonstrassem.

"A cultura do surf (...) tinha uma representação muito restrita e tem sido bastante exclusiva e excludente em relação a muitos tipos diferentes de pessoas, pessoas de cor, pessoas com capacidades diferentes, raças [diferentes], etnias variadas", disse Hill.

Quando era uma jovem surfista na Florida, Hill diz que viu muitas mulheres representadas nos meios de comunicação social do surf, mas não muitas mulheres a apanhar ondas. "Vi muitas mulheres a posar passivamente em biquínis, pelo menos parcialmente nuas, quase sempre brancas. Eram quase sempre magras e sem cabelo", acrescentou Hill.

"Tinham muitas vezes cabelo louro e olhos azuis e eram uma imagem muito heteronormativa do que é uma mulher - e isso exclui a maioria das mulheres."

Este tipo de atitudes chegou mesmo a dissuadir inicialmente uma campeã de surf como Risa Mara Machuca.

"Os rapazes gozavam sempre comigo. [Quando era criança, tinha um corpo muito peculiar e engraçado, sabe, um corpo borbulhante", disse Machuca à CNN Sport.

"Por isso, eu fazia body surf - mantinha o meu corpo na água, sabe, água até aqui, o meu pescoço. Mas como os rapazes gozavam comigo em criança, nunca quis tentar surfar, para ser sincero."

Começar - e inspirar outros

Após o fim de uma relação a meio dos seus 20 anos, Machuca, natural de Los Angeles, pensou "Que se lixe" e foi viajar - e surfar - pela América Central.

"Acabei de chegar lá e não vi muitas outras mulheres assim, por isso foi muito difícil", acrescentou Machuca.

Agora, aos 45 anos, Machuca tem a sua própria linha de fatos de banho e é instrutora na sua escola de surf em Sayulita, no México, onde ensina clientes de todas as origens e tamanhos.

"Talvez se mude um pouco o formato do ensino, ou se ensine uma forma diferente de ficar de pé, ou se perceba que estas mulheres são fantásticas. São seres grandes, largos, fortes e confiantes, que só precisavam da prancha certa ou de uma oportunidade para se lançarem ao trabalho."

Sneed concorda. "Raramente vemos pessoas no espaço de iniciante a intermediário dentro do surfe, seja homem ou mulher", disse ela.

Sneed atribui o mérito às publicações de Greene nas redes sociais por a terem motivado a experimentar o desporto, mesmo sendo ela uma principiante.

"Um dia, vi Kanoa Greene aparecer no meu feed do Instagram e ela estava a segurar uma prancha de surf. E foi nesse momento que tudo fez clique para mim.

"Sempre existiram raparigas surfistas com curvas. Só não tem sido algo que tem sido visual e mainstream", disse ela.

Sneed inspirou-se nela para criar sua página no Instagram, Curvy Surfer Girl, que tem mais de 75 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil no TikTok.

"Muitas vezes, quando as pessoas encontram a página pela primeira vez, acho que há um elemento do tipo: 'Uau, eu simplesmente não sabia que mulheres como nós estavam a surfar ou podiam surfar'.

Greene diz que as marcas de surf e a comunidade precisam de fazer mais para que as pessoas de todos os tamanhos de corpo se sintam bem-vindas ao desporto.

"O que acontece se elas se sentirem inspiradas, mas forem a uma escola de surf local e não tiverem o equipamento adequado e depois não tiverem o fato de mergulho e depois se afastarem, desanimadas, talvez como eu, esperem mais dois anos, talvez cinco anos, talvez nunca saiam?

Para mim, que sou uma pessoa de tamanho grande, a primeira pergunta que me vem sempre à cabeça quando quero experimentar algo novo é: "O equipamento vai suportar o meu corpo? E para alguém que tem um corpo mais pequeno, pode nunca ter essa pergunta", disse ela.

Machuca diz que tem havido muito progresso nos últimos anos, com as marcas de surf a tornarem-se mais representativas.

"Estamos a dar os nossos passos e estamos a fazer coisas - honestamente, sinto que estamos a fazer com que ... as grandes empresas de surf se abram."

Sneed acrescentou: "Estamos a entrar numa nova era de inclusão do atletismo feminino em geral e, em particular, com o movimento body positive no surf. Está realmente a fazer ondas - sem querer parecer cliché.

"Sei que muitas mulheres pensam que, se são mais velhas, também não podem surfar. Por isso, estamos a tentar quebrar essas barreiras e mostrar às mulheres de todo o mundo que esse tipo de coisas é irrelevante quando se trata do espaço oceânico e que elas são bem-vindas."

