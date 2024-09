A fase "Super" da Lua parcialmente envolta em escuridão

Na quarta-feira à noite, os observadores do céu podem esperar um espetáculo celeste impressionante: uma Superlua, que é uma lua cheia particularmente próxima devido à sua órbita elíptica em torno da Terra, e uma eclipse lunar parcial pela manhã cedo.

Como explica Uwe Pilz, presidente da Associação de Amigos da Observação Estelar no sul de Hesse, em Bensheim, "A lua tem uma órbita elíptica em torno da Terra e se aproxima de nós uma vez por mês. Às vezes, isso coincide com uma lua cheia."

A distância variável da Lua em relação à Terra

A distância entre a Lua e o nosso planeta varia entre 406.000 e 356.000 quilômetros. Quando a lua cheia de setembro ocorre a uma distância de 357.500 quilômetros, é considerada uma 'Superlua', enquanto uma 'Lua-mini' ocorre quando a Lua está mais afastada da Terra.

Apesar de a Lua não parecer significativamente maior durante uma Superlua, ela parecerá cerca de 14% maior do que quando estiver mais afastada. Para uma comparação de tamanho, uma "Superlua" pode parecer ligeiramente maior do que uma "lua cheia normal", semelhante à diferença entre uma moeda de dois euros e uma de um euro.

Marés altas e atividades sísmicas

A proximidade da lua cheia em relação à Terra pode levar a marés mais altas nas costas, bem como desencadear terremotos e erupções vulcânicas durante esses dias.

A eclipse lunar parcial e o tempo adequado

Os observadores de estrelas podem testemunhar a eclipse lunar parcial, se o tempo permitir. Entre 4h13 e 5h16, a parte direita do disco lunar escurecerá, e o efeito será mais notável às 4h44. Durante esse evento, a lua, exatamente no momento da lua cheia, passará pela órbita da Terra e entrará parcialmente no Planétarium de Hamburgo observou que, na manhã de quarta-feira, apenas 9,1% da lua será coberta, fazendo com que o resto do disco lunar pareça coberto por um véu cinza.

O evento celeste na quarta-feira à noite é particularmente emocionante devido à Superlua, com a Lua se aproximando excepcionalmente da Terra, dentro de sua órbita elíptica. Durante uma Superlua, a Lua parece ligeiramente maior do que durante sua fase de lua cheia típica, semelhante à diferença entre uma moeda de dois euros e uma de um euro.

