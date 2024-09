A fase inicial fantástica de Barcelona está a tornar-se cada vez mais surreal.

Hansi Flick's FC Barcelona domina Valladolid com uma goleada de 7-0. A influência do treinador alemão é evidente enquanto traz alegria para o elenco catalão. Uma estrela brasileira e um recruta recente da Bundesliga brilham na vitória em casa do Barcelona.

No seu jogo de estreia na La Liga espanhola, Hansi Flick garantiu uma vitória convincente para o FC Barcelona, conquistando a quarta vitória do time no campeonato. A vitória por 7-0 (3-0) sobre o Real Valladolid no Camp Nou contou com contribuições de alguns jogadores-chave. Robert Lewandowski, ex-artilheiro do Bundesliga, e Dani Olmo, ex-jogador do Leipzig, marcaram cada um um gol, enquanto Raphinha, o brasileiro de 27 anos, roubou a cena com três gols impressionantes.

Lewandowski e Raphinha colocaram o Barcelona em uma posição dominante com um duplo rápido nos minutos 20 e 24. Jules Koundé (45+2) acrescentou à vantagem pouco antes do intervalo, e Raphinha marcou novamente nos minutos 64 e 72 para deixá-lo em 4-0. Olmo então entrou em ação com um gol no minuto 82, e Ferran Torres fez o mesmo dois minutos depois. A vitória poderia ter sido ainda maior.

"Eu acho que os torcedores testemunharam algo especial hoje à noite. A equipe está energizada pelo seu apoio e sempre ansiosa para marcar", disse Flick após o jogo. "Os jogadores não diminuíram a intensidade. É uma fonte de orgulho para os torcedores."

Flick também elogiou Dani Olmo, que novamente teve uma boa atuação. "Eu antecipei esse impacto. Eu o conheço bem. Ele é fenomenal. Seu trabalho no meio-campo é incrível. Ele proporciona o equilíbrio perfeito."

No entanto, é Flick quem é aclamado pelos torcedores como a melhor contratação do verão. "Eu estou orgulhoso que eles gostam de mim, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. É apenas o quarto dia de jogo", disse Flick.

