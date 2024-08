Votação Próxima para o Corpo Legislativo Regional Leste - A fase final das corridas políticas na Turíngia e na Saxónia

Eleições iminentes na Turingia e Saxônia**: Neste domingo, o voto ocorrerá em dois estados que podem marcar uma mudança significativa. Segundo duas pesquisas, o Alternativa para a Alemanha (AfD) é previsto como a força predominante na Turingia, o que levará a um complexo processo de formação do governo. Na Saxônia, a União Democrata-Cristã (CDU) tem boas chances de garantir outra vitória, e sua coalizão com o SPD e os Verdes pode continuar.

Durante a semana que antecede as eleições, os partidos intensificaram seus esforços para ganhar apoio. Políticos-chave dos partidos federais também estão fazendo aparições em comícios finais em ambos os estados. O chanceler Olaf Scholz (SPD) era esperado para se juntar à candidata do SPD, Petra Köpping, no evento de encerramento das eleições dos social-democratas saxões em Chemnitz. Antes de visitar Chemnitz, Scholz havia parado na Direção de Mineração da Saxônia em Freiberg para aprender sobre um projeto de mineração de lítio nas Montanhas Metálicas. O vice-chanceler Robert Habeck (Verdes) também estava em uma turnê de campanha na Saxônia.

Um momento caótico ocorreu em um evento organizado pela fundadora do BSW, Sahra Wagenknecht, na quinta-feira. Ela foi brevemente interrompida após ser jogada com uma substância vermelha. Wagenknecht sofreu ferimentos leves, mas logo continuou seu discurso após uma breve pausa.

De acordo com as pesquisas, o AfD lidera na Turingia com 29%, com a CDU em segundo lugar com 23% e a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) com 18%. A Esquerda, que atualmente governa o estado através de Bodo Ramelow como Presidente do Ministério, tem 13% de apoio com base em dados de pesquisa. O SPD pode obter 6% dos votos. Os Verdes podem não entrar no parlamento estadual com 4% de apoio. Os resultados da pesquisa de sexta-feira pelo instituto de pesquisa Forsa em nome das estações de TV RTL e ntv foram semelhantes.

A CDU mantém uma clara liderança na Saxônia, com 33% de apoio, de acordo com a Forschungsgruppe Wahlen. A Esquerda não entraria no parlamento estadual com 4%, enquanto os Verdes e o SPD ambos têm 6% de apoio. O BSW está com 12% na pesquisa.

"Uma coalizão entre a CDU, BSW e SPD teria atualmente uma maioria estreita na Turingia, enquanto outras coalizões possíveis não teriam", disse a ZDF. Embora teoricamente possível, coalizões de AfD e CDU, AfD e BSW, e CDU, BSW e Esquerda poderiam ter uma maioria, essas opções foram consideradas inviáveis pela CDU ou BSW. Uma aliança entre a CDU e o BSW, apoiada pela Rússia-friendly Sahra Wagenknecht, poderia potencialmente causar conflitos internos dentro da CDU. Enquanto isso, 29% dos eleitores na Turingia ainda estão indecisos sobre sua escolha.

"Outro governo da CDU na Saxônia, junto com os Verdes e o SPD, ou uma coalizão CDU e BSW teria uma maioria estreita semelhante", afirmaram os institutos de pesquisa. Uma coalizão entre a CDU e a AfD é uma possibilidade, mas também foi descartada pela CDU. Na Saxônia, 24% dos eleitores ainda estão indecisos sobre sua escolha. Os resultados da pesquisa Forsa na Saxônia de sexta-feira foram consistentes com o Politbarometer de 23 de agosto.

As pesquisas têm inerentes incertezas, incluindo lealdades partidárias em declínio e decisões eleitorais cada vez mais de curto prazo, o que torna difícil para os institutos de pesquisa pesar corretamente os dados coletados. Em princípio, as pesquisas apenas refletem o clima de opinião prevalecente no momento da pesquisa e não servem como previsões eleitorais.

CEO da Forsa: Prever os resultados das eleições na Saxônia e Turingia é desafiador

De acordo com o pesquisador Manfred Güllner, prever os resultados das eleições na Saxônia e Turingia é uma tarefa especialmente complexa. Ambos os ministros incumbentes - Ramelow e Kretschmer - desfrutam de grande popularidade, mas os apoiadores de outros partidos não votam neles. "Esta situação, esta matriz de decisão, é unfamiliar mesmo nos antigos estados federais", disse Güllner na quinta-feira durante um painel da Agência de Notícias Alemã em Berlim.

O cientista político Hans Vorländer, de Dresden, espera que a CDU na Saxônia possa se beneficiar da discussão sobre migração. Enquanto o presidente nacional da CDU, Friedrich Merz, se apresenta como quem lidera, Kretschmer tem Consistente em definir o assunto por si mesmo. "A CDU, se não me engano, ganhará algum terreno novamente", disse Vorländer. "Se eles ultrapassarão a AfD, isso ainda precisa ser visto."

