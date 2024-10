A famosa propriedade Biltmore sofreu danos consideráveis em áreas específicas após o caminho destrutivo de Helene através da Carolina do Norte.

A propriedade, que abriga a renomada Mansão Biltmore, a maior residência particular dos EUA, ainda está avaliando o impacto da Tempestade Tropical Helene. Este processo pode levar algum tempo, como informado pela propriedade na quinta-feira.

A grandiosa casa de 250 quartos, juntamente com a vinícola, estufa e hotéis da propriedade, aparentemente sofreu danos mínimos ou nenhum devido à tempestade, de acordo com a Biltmore. No entanto, a entrada e as áreas agrícolas da propriedade sofreram inundações severas e danos estruturais em vários edifícios. Infelizmente, alguns animais morreram durante a tempestade, mas a maioria sobreviveu e foi contabilizada.

As áreas florestais da propriedade, que compõem uma parte significativa da propriedade, sofreram extensos danos causados pelo vento, tanto nas instalações quanto em algumas estruturas. A força de trabalho tem trabalhado incansavelmente para desobstruir as estradas e iniciar as reparações.

Quando a Biltmore planeja reabrir?

A data exata para a reabertura da propriedade aos visitantes é incerta, mas as primeiras avaliações sugerem um fechamento até pelo menos 15 de outubro. A Biltmore fornecerá atualizações sobre as operações além desta data à medida que estiverem disponíveis.

O Condado de Buncombe, onde a Propriedade Biltmore está localizada, tornou-se inexplicavelmente o ponto focal para mortes e destruição causados por Helene. Até sexta-feira, foram relatadas pelo menos 72 mortes no Condado de Buncombe, e mais de 78.000 residências e empresas ainda estão sem energia, quase uma semana após o ataque destrutivo de Helene.

A subestação de energia que serve à Vila Biltmore, uma atração popular localizada fora da propriedade, sofreu danos catastróficos e exigirá meses de reparos, de acordo com a Duke Energy na sexta-feira.

"O nível da água está quase no pico dessa subestação", explicou o porta-voz da Duke Energy, Bill Norton. "A reparação dessa subestação sozinha é estimada em três ou quatro meses. Não pediremos aos nossos clientes que suportem uma interrupção tão longa, então trouxemos uma subestação móvel de 200.000 libras."

A subestação móvel deve estar em operação até domingo. "Estamos cavando novos pontos para a fiação para garantir que esteja subterrânea e segura", acrescentou Norton.

Ao todo, cerca de 105.000 propriedades residenciais e comerciais no oeste da Carolina do Norte enfrentarão interrupções de energia duradouras após Helene, à medida que a infraestrutura crítica é destruída, Norton previu.

Quanto à subestação da Vila Biltmore que requer meses de reparos, Norton mencionou que as equipes tentarão "reconstruí-la em terreno mais alto além da parede de contenção de inundação que a cerca".

