A família de cinco pessoas que dá a volta ao mundo num avião minúsculo

Mas é bem a realidade para os Porter, do Canadá, que estão atualmente a meio de uma viagem de 14 meses à volta do mundo.

Ian Porter, piloto privado há cerca de quatro décadas, a sua mulher Michelle, as filhas Samantha, de 21 anos, e Sydney, de 18, que também são pilotos qualificados, e o filho Christopher, de 15 anos, partiram de Vancouver a 15 de junho de 2022 e, desde então, "têm viajado basicamente todos os dias".

A família, que está a fazer uma abordagem "baixa e lenta" à viagem, já visitou cerca de 20 países, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Panamá, Costa Rica e Honduras, e voou mais de 25.000 milhas náuticas.

Volta ao mundo

De acordo com Ian, pilotar um avião monomotor à volta do mundo é um sonho "que provavelmente está algures no fundo das mentes de todos os pilotos", mas ele começou a olhar para a perspetiva mais seriamente há alguns anos, depois de ter feito algumas viagens de angariação de fundos de longa distância.

Há alguns anos, o promotor imobiliário, que sempre desejou passar mais tempo a viajar com a família, viu uma "janela de oportunidade" com Samantha a planear tirar um ano de férias da universidade e Sydney a terminar o ensino secundário.

Entretanto, Christopher tinha acabado de passar por uma experiência de ensino à distância durante a pandemia, pelo que sabia que esta era uma opção viável, enquanto a esposa Michelle tinha sido dona de casa a tempo inteiro durante vários anos.

Convencido de que era praticamente agora ou nunca, Ian rapidamente começou a convencer o resto da família a dar o salto,

Uma vez que todos estavam de acordo com a ideia, restava-lhe a difícil tarefa de encontrar um avião monomotor adequado para a expedição.

Ian explica que queria voar segundo as regras de voo visual, um conjunto de regulamentos segundo os quais um piloto opera um avião em condições meteorológicas suficientemente claras para ver para onde vai e não precisa de registar e pedir aprovação para planos de voo.

Este facto influenciou a escolha do avião, uma vez que a maioria dos aviões utilizados para viagens à volta do mundo são maiores e requerem rotas planeadas com antecedência e aprovadas pelos controladores de tráfego aéreo.

"Encontrar um avião que levasse cinco pessoas, equipamento de sobrevivência e uma quantidade razoável de bagagem não foi necessariamente a coisa mais fácil", admite.

Acabou por encontrar um Gippsaero GA8 AirVan, um avião moderno fabricado na Austrália, disponível para venda a uma curta distância da sua casa em Vancouver.

"Acho que foi um sinal", diz ele. "Aqui está o avião - ou se põe a andar com ele ou fica quieto."

'Avião perfeito'

Os Porter compraram posteriormente o avião, que apelidaram de Moose, por 500 000 dólares e "o resto é história".

Ian descreve o seu avião utilitário monomotor, que pode transportar até oito pessoas e é capaz de navegar a 220 quilómetros por hora (125 nós) durante até cinco horas, como um "veículo utilitário desportivo para o céu".

"Pode ser carregado com coisas", diz ele. "A única coisa que ele não faz é ir muito rápido. Por isso, enquadra-se bem em todo o nosso modus operandi de 'baixo e lento'. É o avião perfeito para esta missão".

Enquanto Ian actua como piloto-chefe, Samantha e Sydney são as suas co-pilotos, a esposa Michelle é responsável pelos documentos de saúde e vistos, bem como pelas "necessidades do dia a dia" e Christopher trata do equipamento de filmagem, quando não está a estudar à distância.

"Os meus amigos acham que somos um pouco loucos, por causa do que estamos a fazer, mas vale mesmo a pena", diz Samantha, que se qualificou para ser piloto em 2021, ao mesmo tempo que a sua irmã e colega copiloto Sydney.

"É óbvio que há pequenas discussões familiares. Mas sinto que isso acontece mesmo quando estamos em casa e nada está realmente a acontecer que seja tão intenso."

Dizem que atualmente têm uma média de cerca de uma hora de voo por dia e que já aterraram em mais de 160 aeroportos diferentes.

"Não planeámos nada em excesso, porque há muitas variáveis", acrescenta Ian, explicando que estão "sempre à mercê do tempo".

"É muito difícil planear com muita antecedência. Não temos uma agenda fixa e não temos locais fixos para onde nos dirigimos. Estamos apenas a seguir uma rota muito geral."

Os Porter têm como objetivo angariar 1 milhão de dólares para a SOS Children's Villages, uma instituição de caridade internacional que se dedica a apoiar crianças em mais de 130 países sem cuidados parentais e famílias em risco, durante a viagem.

"Para além de ser uma grande aventura em família, queríamos que valesse alguma coisa", explica Ian.

Cinco no céu

O facto de terem podido reservar 14 meses para completar a viagem tem sido extremamente útil, pois significa que há tempo para apreciar as paisagens ao longo do caminho sem sentirem que têm de se apressar.

A família tem dormido em vários parques de campismo, albergues e hotéis e, ocasionalmente, tem sido alojada por alguns dos que têm seguido a sua viagem. Até passaram o Natal nas Ilhas Galápagos.

"Não estamos a correr", diz Ian. "Não temos de sair de um sítio e chegar a outro num determinado dia. Porque é aí que se tomam más decisões."

Embora a experiência de voo de Samantha e Sydney fosse relativamente limitada antes do início da viagem, a dupla diz que tem vindo a adquirir muitas competências novas durante a viagem.

"O voo real no ar é apenas uma parte", acrescenta Ian, que diz que as suas filhas têm sido "fenomenais".

"Há muito trabalho por detrás disso, como verificar o tempo, a navegação e o trabalho de rádio, especialmente quando estamos a voar em países onde não falamos a língua nativa."

Michelle admite que pode ser frustrante ser um dos únicos não-pilotos a bordo do "Moose" - Christopher também está interessado em obter a sua licença de piloto no futuro - mas está a gostar de ver os seus filhos ganharem cada vez mais confiança nas suas capacidades.

"Fazer parte e apoiar a crescente confiança dos nossos filhos como pilotos e entusiastas de aventuras tem sido incrível", diz ela à CNN Travel por correio eletrónico.

Ao voar para o Cabo Horn, conhecido como a "ponta sul" da América do Sul, no ano passado, Samantha diz que começou realmente a apreciar o quão incrível a viagem foi, e continuará a ser, para cada um deles.

"Ir da ponta absoluta, a parte mais setentrional da América do Norte, para a parte mais meridional absoluta, e aquilo a que chamam o 'fim do mundo'", conta ela.

"Estava a pensar: 'Uau, não só é muito fixe, como é impressionante. Conseguimos algo tão incrível como família. E isto é só o começo.'"

Para Ian, voar sobre os incêndios na floresta amazónica foi um momento particularmente pungente, embora por razões muito diferentes.

"Vimos a Amazónia a arder em primeira mão", diz ele com tristeza. "Quero dizer, foi absolutamente espantoso. Foram quase quatro horas e meia de voo sólido no meio do fumo, a ver os fogos arderem em todas as direcções.

"São coisas que se lêem nos jornais e sobre as quais se pensa intelectualmente. Mas ver de facto é uma experiência diferente."

Momentos acidentados

Os Porter admitem que a viagem teve os seus momentos turbulentos e que a combinação de estar quase constantemente em movimento e ter de lidar com tantos factores diferentes, incluindo a logística aeroportuária no terreno, bem como a tentativa de se manterem saudáveis, teve por vezes o seu preço.

"De certa forma, tem sido um verdadeiro teste para me sentir confortável com o desconforto", diz Samantha. "Nos últimos sete meses, vivi mais coisas do que alguma vez vivi na minha vida ou esperaria ter vivido.

"Climas diferentes, culturas diferentes e sítios diferentes. Tem sido um grande desafio."

Um dos maiores desafios que enfrentaram foi o processo burocrático inerente ao facto de voar num pequeno avião para tantos países diferentes, como as autorizações de voo e os vistos.

"Quando se chega a um aeroporto, está-se basicamente à mercê deles", diz Ian, acrescentando que, por vezes, pode demorar até três ou quatro horas a passar por todos os passos em terra depois de aterrar num determinado destino.

No entanto, está extremamente impressionado com a forma como a "tripulação" tem lidado com tudo, e nota que os espectadores têm comentado a forma como todos trabalham em conjunto, tanto a bordo como em terra.

"Muitas pessoas pensam que, quando se voa à volta do mundo num avião privado monomotor, se está a fazer uma viagem de luxo, a ficar num alojamento de cinco estrelas e a levar as malas", acrescenta.

"Quer dizer, isso é possível. Mas nós estamos a fazer tudo sozinhos. Toda a gente está a trabalhar em conjunto. Todos se juntam e fazem-no".

Michelle salienta que a comunidade aeronáutica os tem apoiado e ajudado imenso ao longo da viagem.

"Conhecemos as pessoas mais incríveis", acrescenta.

Atualmente em Belize, os Porter dizem que provavelmente irão para a Guatemala, antes de voarem para o México. A seguir, planeiam voar para o Canadá Oriental, antes de atravessar o Atlântico Norte através da Gronelândia, da Islândia e da Europa.

A partir daqui, é provável que atravessem o Egipto, o Médio Oriente, a Índia e o Japão, embora digam que a rota exacta "irá sempre evoluir".

Tripulação especial

Algumas secções mais à frente ainda são incertas devido ao facto de o espaço aéreo russo estar fechado a vários países, incluindo os EUA e o Canadá, desde o início de 2022, em resultado do conflito Rússia-Ucrânia.

"A rota lógica para nós é ir para o leste da Rússia e depois atravessar para o Alasca", explica Ian.

"Mas, neste momento, o espaço aéreo russo está fechado para nós. Por isso, é um ponto de interrogação, para o qual não temos uma solução neste momento."

Calculam que regressarão ao Canadá no final de agosto.

Por enquanto, a família, que tem vindo a documentar a sua viagem através do seu website 5 in the Sky, está a levar as coisas dia após dia e a tentar saborear cada momento da sua incrível viagem.

Embora Ian admita que tem sido mais difícil do que esperava inicialmente, está entusiasmado com a forma como todos se juntaram e está grato por partilhar a experiência com a mulher e os filhos.

"Aquelas esperas burocráticas de três a quatro horas podem tornar-se insuportáveis ao fim de algum tempo se estivermos a fazer isso sozinhos", diz ele.

"Mas, pelo menos, se estiveres com a tua família, podes jogar às cartas ou assim."

Samantha também está muito consciente da sorte que têm por terem a oportunidade de ver o mundo juntos de uma forma tão única e diz que ela e o irmão e a irmã aprenderam muito com a experiência.

"É óbvio que enfrentamos os nossos desafios", diz Samantha. "Mas, sinceramente, vou olhar para estas experiências e sentir falta de passar todos estes dias com a minha família.

"De poder explorar sítios que nunca teria esperado explorar e de ter um avião para ir a locais tão remotos."

