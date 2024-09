A facção republicana da Câmara experimenta divisão sobre o tratamento da publicidade de FIV, com alguns membros pedindo ao presidente Johnson que inicie uma votação antes da próxima eleição.

A pressão intensa de legisladores republicanos dentro da sua conferência tem aumentado recentemente, com aqueles que concorrem em eleições apertadas procurando provar seu apoio à Fertilização In Vitro (FIV). Este apoio foi questionado pelos democratas após a decisão do Tribunal Supremo de Alabama, em janeiro deste ano, que declarou que os embriões congelados são seres humanos e que a sua destruição pode ser considerada homicídio involuntário.

A relutância de Johnson em apresentar legislação sobre o assunto, segundo os legisladores envolvidos, deve-se às preocupações de que os republicanos possam ter dificuldades em aprová-la com a sua precária maioria e ao receio de colocar em risco politicamente seus membros. Há também o reconhecimento dos esforços de Johnson para atender às necessidades de seus membros vulneráveis, que são a favor dos tratamentos de fertilidade, conservadores de pequeno governo que se opõem às normas e conservadores religiosos que se opõem à FIV.

Um legislador do GOP descreveu Johnson como "andando na ponta dos pés" em sua abordagem à situação da legislação da FIV.

"Você está lidando com algumas pessoas com crenças mais antigas e distritos desafiadores", explicou o legislador sobre Johnson e a equipe de liderança da Câmara dos Republicanos.

Outro legislador republicano afirmou que Johnson recusou-se a apoiar a legislação da FIV quando foi solicitado. "Ele foi mais direto comigo", disse o legislador.

"Múltiplos membros do GOP tiveram discussões com a liderança sobre FIV", continuou o legislador. "Múltiplos membros do GOP elaboraram projetos de lei sobre FIV. Isso seria particularmente benéfico para aqueles em distritos púrpura ou oscilantes, mas eles ainda não agiram sobre isso. Não tenho certeza do porquê."

Um terceiro legislador do GOP, que defendeu Johnson e sua conferência para tomar uma posição pública sobre a FIV, relatou uma mudança gradual de atitude entre a liderança do partido.

"Minha conferência é relutante em aprovar projetos de lei deste tipo, mas eles estão começando a entender a necessidade", comentou o legislador.

Com a Câmara marcada para uma sessão curta antes das eleições presidenciais, o foco principal de Johnson tem sido manter o governo em operação além do prazo de 30 de setembro, enfrentando desafios significativos.

No entanto, quando questionado sobre suas conversas com os membros e sua posição sobre a apresentação de legislação da FIV antes das eleições, Johnson disse à CNN: "Acho que temos sido consistentes. Nosso partido apoia a FIV em todos os aspectos. Se houver uma oportunidade legislativa, tenho certeza de que a aproveitaríamos. Vou revisar. Estive ocupado com vários assuntos, mas vou dar uma olhada nisso."

Seis meses antes, Johnson afirmou que achava que o Congresso não tinha papel na legislação da FIV.

Desde o revogação de Roe v. Wade há mais de dois anos, os republicanos têm estado na defensiva em relação à sua mensagem sobre a saúde reprodutiva. Muitos tentaram criar uma narrativa pró-FIV após a decisão do Tribunal Supremo de Alabama para reconectar-se com as mulheres moderadas.

O ex-presidente Trump declarou-se esta semana como um "líder na FIV, que é a fertilização", durante o debate presidencial e apresentou uma política que cobre os custos do tratamento.

A presidente da Conferência Republicana da Câmara, Elise Stefanik, disse à CNN após o debate: "O presidente Trump tem sido claro, eu tenho sido clara. Apoiamos a FIV. Somos a favor dos bebês, das famílias".

No entanto, apesar desse apoio, os republicanos ainda não converteram sua posição em uma resposta legislativa. Os republicanos do Senado rejeitaram um projeto de lei em junho que pretendia garantir o acesso nacional à FIV, argumentando que a legislação era desnecessária, e o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, planeja reintroduzi-lo para votação antes das eleições para manter a pressão sobre os republicanos do Senado.

Apesar de os republicanos da Câmara afirmarem apoio universal à FIV dentro de sua conferência, alguns foram menos entusiasmados com a votação de uma legislação que apoie os tratamentos antes das eleições.

"Não estou interessado neste assunto", disse o deputado republicano Thomas Massie do Kentucky à CNN.

O deputado republicano Chip Roy do Texas defendeu a concentração em financiamento governamental, inflação e a fronteira entre os EUA e o México, acrescentando: "E então, vamos embora daqui".

O deputado republicano Brad Wenstrup do Ohio, um médico, comentou que enquanto os tratamentos eram legais, "não os prefiro em minha família. Em minha família, tivemos um filho e depois adotamos uma filha".

A atual fase da iniciativa pró-FIV do GOP

A deputada republicana Mariannette Miller-Meeks de Iowa tornou-se a última republicana a propor um projeto de lei pró-FIV na semana passada.

Miller-Meeks explicou que a legislação, que ofereceria um crédito fiscal totalmente reembolsável de até US$ 30.000 para despesas com FIV, decorreu de conversas contínuas com outras mulheres republicanas no verão.

"Tivemos conversas de ida e volta", compartilhou Miller-Meeks com a CNN. "Falamos sobre legislação. E então, para mim, foi 'Estou cansada de ouvir críticas do outro lado do corredor sobre algo que apoiamos e a maioria dos americanos apoia, então vamos apresentar uma legislação'".

Nunn, que discutiu seu projeto com a liderança republicana da Câmara, disse à CNN: "Estou muito comprometido com isso. Este é o caminho a seguir. Independentemente do partido, a cobertura para IVF ou iniciar uma família deve ser uma opção para todos os americanos".

Em resposta a outros esforços que apoiam a IVF na Câmara, Wild afirmou: "Convido todos os meus colegas, democratas ou republicanos, que afirmam apoiar a IVF a provarem isso ao se tornarem co-patrocinadores do meu projeto e assinarem o pedido de votação para forçar uma votação no plenário".

Muitos legisladores republicanos concordaram que votar em projetos pró-IVF, especialmente antes das eleições, poderia ser vantajoso para o partido.

O republicano Ronny Jackson do Texas disse: "Acredito que isso trará grandes benefícios ao partido ao tomar uma posição firme".

O republicano Cory Mills da Flórida concordou, acrescentando: "Acho que é um voto significativo. Mostra nossa posição".

No entanto, alguns, como aqueles que apoiam a IVF, não veem a necessidade dos republicanos pressionarem por uma votação sobre isso e argumentam que forçar uma votação antes das eleições seria apenas politicagem.

O republicano Byron Donalds da Flórida disse: "Ainda não entendo por que estamos sendo questionados se os republicanos apoiam a IVF".

A republicana Marjorie Taylor Greene, apoiadora da IVF, expressou dúvidas sobre os republicanos votarem em qualquer tipo de legislação de IVF antes das eleições devido aos seus atuais problemas de financiamento do governo: "Não conseguimos administrar nada no momento".

A decisão de Johnson de não pressionar por legislação de IVF é influenciada pela situação política delicada dentro da conferência republicana, à medida que eles buscam manter sua maioria enquanto agradam às diferentes facções dentro de seu partido. A atual iniciativa republicana sobre IVF, envolvendo propostas de créditos fiscais e apoio legislativo, ganhou força com a apresentação de projetos pró-IVF por vários representantes republicanos.

