- A facção do SPD planeia partir com Scholz.

Após uma queda de quatro dias após os resultados decepcionantes das eleições do SPD na Turíngia e Saxônia, o grupo parlamentar do SPD está agendado para se reunir para sua reunião anual após o verão na quinta-feira. O Chanceler Olaf Scholz (SPD) é esperado para participar da primeira parte do evento de dois dias em Nauen, Brandenburg. Os membros do grupo parlamentar, sendo o maior no parlamento, estão planejando aprovar vários papéis de política, como aqueles relacionados à segurança interna e ao limite da dívida.

As eleições na Turíngia e Saxônia resultaram nos piores desempenhos do SPD, com 6,1 e 7,3%, respectivamente. O desempenho na Turíngia marcou até mesmo o pior em qualquer eleição estadual da história. No entanto, a atenção do SPD está nas eleições da Brandemburgo agendadas para 22 de setembro. Desde 1990, eles têm mantido a posição de Ministro-Presidente na Brandemburgo. No entanto, atualmente, a AfD lidera nas pesquisas.

