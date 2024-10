A fábrica do Tennessee afirma que os seus empregados tiveram tempo suficiente para evacuar durante a inundação de Helene, mas os parentes dos indivíduos que foram tragicamente arrastados expressam opiniões diferentes.

Ibarra Mendoza compartilhou com a afiliada da CNN, Univision, que Bertha Mendoza, antes de ser arrastada pelas águas de enchente do furacão Helene, disse que amava seus filhos e não estaria alcançável devido a um telefone molhado. Depois disso, ele não teve notícias dela novamente.

A avó de 56 anos estava entre os 11 trabalhadores de uma fábrica de plásticos no Tennessee que perderam suas vidas no desastre. Somente cinco puderam ser salvos. A Associated Press relatou que quatro empregados da Impact Plastics em Erwin ainda estão desaparecidos, e dois foram confirmados como mortos, incluindo Mendoza.

As famílias das vítimas e empregados da Impact Plastics exigem explicações sobre por que, eles afirmam, os empregados foram forçados a trabalhar em condições climáticas severas, e alguns foram informados de que não poderiam sair enquanto eram emitidos alertas de chuva pesada na área propensa a enchentes. A Impact Plastics nega veementemente essas acusações, afirmando que nenhum empregado foi impedido de sair.

Agora, duas investigações estão sendo conduzidas sobre a tragédia, à medida que partes diferentes compartilham contas variadas do que ocorreu logo antes das águas de enchente atingirem a área.

As famílias dos desaparecidos esperam ansiosamente por qualquer informação sobre o paradeiro de seus entes queridos, enquanto muitas comunidades ainda lutam com a falta de alimentos, água, energia e comunicação. Os ventos poderosos e enchentes de Helene causaram mais de 500 milhas de devastação, desde a Flórida até os Montes Apalaches do Sul.

Dois trabalhadores da Impact Plastics declararam que foram instruídos a continuar trabalhando, a apenas cerca de uma milha de um hospital onde mais de 50 pessoas precisaram ser resgatadas do telhado devido às águas de enchente elevadas. Enquanto a empresa nega essas alegações, afirmou em um comunicado na quinta-feira à noite que todos os empregados foram informados para deixar a instalação pelo menos 45 minutos antes de a enchente inundar o parque industrial.

O Tennessee Bureau of Investigation e a Tennessee Occupational Safety and Health Administration estão atualmente investigando as mortes no local de trabalho.

Pelo menos 200 pessoas perderam suas vidas devido aos efeitos do furacão Helene em seis estados, um número que os oficiais temem que possa aumentar à medida que as operações de resgate e ajuda para as regiões afetadas avançam uma semana após o impacto.

Discórdia generalizada sobre os alertas dados

Uma análise preliminar do incidente de enchente de 27 de setembro indicou que todos os funcionários deixaram a fábrica menos de uma hora após a instalação perder energia e alertas de telefone celular serem transmitidos, de acordo com a Impact Plastics. Os supervisores não proibiram os empregados de sair e não ameaçaram ninguém com demissão, afirmou a empresa.

As afirmações da Impact Plastics de que sua gerência não impediu ninguém de sair não estão de acordo com o que o advogado da família Mendoza, Greg Coleman, foi informado por outros, ele disse à CNN's "The Source with Kaitlin Collins" na quinta-feira.

"O problema com essa narrativa é que não é o que a maioria das pessoas está dizendo ou concordando. Na verdade, é o oposto", disse Coleman. "Já falamos com vários que, para colocar de forma suave, estão em desacordo com o que a empresa está dizendo."

A gerência sênior foi a última a partir cerca de 45 minutos após o fechamento da fábrica e a demissão de outros empregados, afirmou a empresa.

‘Os fatos mostram que os empregados tiveram a chance de deixar a fábrica pelo menos 45 minutos antes que a força colossal da enchente atingisse o parque industrial’, disse Gerald O’Connor, fundador, presidente e CEO da Impact Plastics, em um comunicado em vídeo anexado ao comunicado da empresa na quinta-feira. ‘A nosso conhecimento, ninguém morreu enquanto estava na propriedade da empresa.’

Um trabalhador que conseguiu escapar disse que pediu permissão para sair quando viu um estacionamento inundado, mas foi negado. Outro empregado, Jacob Ingram, disse à afiliada da CNN, WVLT, que recebeu a resposta ‘ainda não’ quando pediu para sair.

Carros e caminhonetes estavam submersos em água marrom, lamacenta e de movimento rápido enquanto ventos uivantes eram ouvidos ao fundo, como visto em um vídeo gravado por Ingram, que disse à WVLT que vidas poderiam ter sido salvas se as pessoas tivessem saído mais cedo. Em um vídeo, mais da metade de um prédio comercial foi engolida pelas águas de enchente.

A Impact Plastics argumentou que seu estacionamento fica em uma área baixa propensa a acumulação de água, mas sua análise revelou que a água no estacionamento estava aproximadamente 15 cm de profundidade na época em que os empregados foram demitidos. ‘A frente da fábrica parecia ser transitável’, afirmou a empresa.

‘A análise subsequente de footage de vídeo e fotografias registradas identificou empregados atuais e ausentes que deixaram a propriedade da Impact Plastics e permaneceram na South Industrial Drive por aproximadamente 45 minutos após o fechamento da fábrica’, concluiu a revisão preliminar. ‘Este grupo foi resgatado ou relatado como desaparecido ou morto desde então.’

Quando o turno inicial dos trabalhadores na empresa começou às 7h da manhã CT em 27 de setembro, não havia alerta ou aviso de enchente, afirmou a Impact Plastics. A água começou a se acumular no estacionamento por volta das 10h35, a energia elétrica foi desligada às 10h39 e os alertas foram transmitidos para os telefones celulares cerca de um minuto depois, de acordo com a empresa.

No entanto, vários alertas de enchente e tempestade, bem como alertas de telefone celular do Serviço Nacional de Meteorologia, foram emitidos para a área, incluindo a fábrica de plásticos do Tennessee, antes do início do último turno. Um aviso de enchente, que incluiu avisos sobre a chuva de Helene, foi emitido para a área na terça-feira e um alerta de enchente repentina foi emitido às 9h14 da manhã local naquela sexta-feira.

"Suba para terreno mais alto agora. Aja rapidamente para proteger sua vida", alertava o aviso de enchente potencial.

"Os trabalhadores foram ordenados a deixar a instalação após uma queda de energia e não mais tarde do que 10h50, como anunciado em inglês e espanhol pela empresa", foi afirmado. Os oficiais sêniores, incluindo O’Connor, fizeram esforços para mover o servidor e documentos importantes e foram os últimos a sair por volta das 11h35, de acordo com a empresa.

O’Connor exigiu uma investigação no dia seguinte ao alagamento, declarando que a empresa emitiu a declaração devido a "ameaças de morte", mas não foram fornecidos mais detalhes sobre as ameaças.

Os empregadores têm 8 horas para relatar uma morte no local de trabalho, afirmou a TOSHA de acordo com a lei do Tennessee em um comunicado à imprensa na quarta-feira. A agência, em colaboração com o TBI, ainda não havia recebido um relatório de fatalidade da Impact Plastics até a tarde de quarta-feira. Não estava imediatamente claro se havia ocorrido alguma morte no local de trabalho, já que o fundador da empresa confirmou que ninguém havia morrido nas instalações da empresa. O relatório inicial da empresa também afirmou, segundo seu conhecimento, que ninguém estava preso dentro da fábrica ou nas instalações.

A CNN entrou em contato com a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Unicoi para comentar, mas ainda não recebeu resposta.

"Em momentos como esse, as palavras parecem inadequadas para expressar o luto que todos sentimos", disse a empresa em sua revisão preliminar. "O recente alagamento danificou nossa fábrica e, de forma ainda mais trágica, tirou a vida de alguns de nossos colegas e amigos valorosos. Nossos pensamentos estão com suas famílias e entes queridos."

"Não deveríamos ter estado lá"

A Impact Plastics afirmou na última quinta-feira que o tempo estava sendo monitorado, e embora a chuva tivesse sido pesada na noite anterior, havia diminuído pela manhã, de acordo com uma declaração dada à afiliada da CNN, WCYB.

No entanto, não foi até que o estacionamento da fábrica e a estrada de serviço adjacente ficaram cobertos de água e a fábrica perdeu energia que os funcionários, alguns dos quais não falavam inglês, foram instruídos a voltar para casa por gerentes bilíngues, afirmou a Impact Plastics.

"a maioria dos funcionários deixou imediatamente, mas alguns permaneceram no local ou nas proximidades por razões desconhecidas", disse a empresa.

O funcionário Robert Jarvis foi trabalhar na sexta-feira apesar da área estar alagada, já que a fábrica perdeu energia. Ele então recebeu uma mensagem de texto informando sobre o estacionamento alagado, então ele mudou seu carro para um local mais alto, disse ele.

Jarvis conseguiu escapar em segurança com a ajuda de um homem dirigindo um quadriciclo que pegou ele e outros, salvando sua vida, disse ele à WCYB.

"Tínhamos uma entrada e uma saída", disse Jarvis. "E quando eles disseram que podíamos sair, a saída estava bloqueada, então ficamos presos no trânsito naquela estrada, sem saber o que fazer."

Um caminhão pertencente a uma empresa vizinha e dirigido por seu funcionário pegou alguns funcionários da fábrica, afirmou a Impact Plastics, mas a água que subia fez com que o caminhão virasse, deixando cinco funcionários e um contratante desaparecidos, afirmou a empresa.

Cinco outras pessoas que estavam no caminhão quando ele virou conseguiram escapar e foram evacuadas mais tarde, de acordo com a fábrica. A gerência sênior chamou ajuda de emergência, e um helicóptero da Guarda Nacional resgatou os cinco funcionários, afirmou a empresa.

"Dói saber que eles não conseguiram sair, e eu sim", disse Jarvis, lutando contra as lágrimas.

Agora Jarvis tem apenas uma pergunta para a Impact Plastics: "Por que nos fizeram trabalhar naquele dia? Por que? Não deveríamos ter trabalhado. Nenhum de nós deveria ter estado lá."

"Partiu meu coração those who lost their lives", said Jarvis, fighting back tears. "I worked with them every day, and we were like family, sharing stories, jokes. And it breaks my heart to see that they died, all because of greed, I believe."

