A FAA levanta a paragem nos aeroportos da área de DC depois de ter interrompido as partidas para reparações nas instalações de controlo do tráfego aéreo

A agência suspendeu as partidas para os aeroportos Reagan National, Washington Dulles International e Richmond International, na Virgínia, bem como para o Baltimore Washington International, em Maryland, enquanto eram efectuadas reparações na instalação de controlo de aproximação por radar do Terminal Potomac, segundo o Twitter da FAA.

A instalação de controlo mudou para um sistema de reserva para comunicações enquanto as reparações estavam a ser feitas, disse a agência.

Pouco depois das 19:00 ET, a agência anunciou que as operações normais estavam a ser retomadas após a conclusão das reparações de "um painel de energia de comunicações" nas instalações de Potomac. A agência também disse que não havia relatos de um incêndio que afectasse as instalações.

A CNN perguntou à FAA qual a causa da necessidade de reparação.

