- A extravagância pirotécnica chamada Pyronale começou em Berlim.

Iniciando nos céus de Berlim, o espetáculo pirotécnico Pyronale começou com uma explosão de cores do arco-íris. Celebrando seu 16º ano no Estádio Olímpico, este evento recebeu seis equipes de elite de pirotecnia de todo o mundo. Esses times, vindos da Finlândia, Canadá, Holanda, Romênia, Polônia e Reino Unido, estão prontos para se enfrentar, exibindo sua arte pirotécnica e buscando levar o título do melhor espetáculo de fogos de artifício.

Esses duelos dinâmicos serão avaliados pelo público entusiasta e por uma banca de jurados, presidida pela popular chef Sarah Wiener. O Pyronale está programado para continuar neste sábado. Infelizmente, foi cancelado no ano passado devido a preocupações relacionadas à construção no local.

A equipe vencedora do Pyronale terá a honra de representar a Alemanha, já que foi convidada para performar na celebração de Réveillon em Berlim. Apesar dos desafios enfrentados em anos anteriores, a Alemanha continua sendo um forte apoiador desta competição internacional de pirotecnia.

