Tabela de Conteúdos

Chegada Inicial na Alemanha

Planos de Expulsão Infrutíferos

Acesso Limitado

Erros Administrativos

Ausência de Reservas de Voo

Residência em Solingen

Transferências para Países da UE

- A expulsão fracassada do suspeito de homicídio

O alegado atacante a faca em Solingen, identificado como Issa Al H., deveria ter sido expulso para a Bulgária no ano anterior. No entanto, vários erros burocráticos e más escolhas de voo mantiveram-no na Alemanha. Na semana passada, o sírio de 26 anos supostamente matou três pessoas e feriu outras oito com uma faca na festa da cidade de Solingen. Vamos analisar o que correu mal no seu regresso forçado:

Chegada Inicial na Alemanha

De acordo com os registos do ministério de refugiados da Renânia do Norte-Vestfália, Issa Al H. apresentou um pedido de asilo na delegação externa da Autoridade Federal para Migração e Refugiados (Bamf) em Bielefeld no final de janeiro de 2023. Uma avaliação preliminar revelou que ele tinha apresentado um pedido anterior na Bulgária.

A 7 de fevereiro, a Bamf fez um pedido à Bulgária, de acordo com os chamados regulamentos de Dublin da UE, para tomar conta do caso. A Bulgária concordou a 20 de fevereiro. Nesse ponto, começou uma contagem decrescente de 6 meses para a deportação de Al H., que foi alojado temporariamente num abrigo de emergência em Paderborn.

A 16 de março de 2023, a Bamf ordenou a deportação de Al H. para a Bulgária. As autoridades centrais de estrangeiros (ZAB) em Bielefeld foram encarregadas de realizar esta evacuação. As ZABs são responsáveis por esta tarefa em cinco tais autoridades dentro da NRW. Uma ZAB é atribuída ao estado da NRW, mas funciona em nome da autoridade federal, Bamf.

Planos de Expulsão Infrutíferos

A 21 de março de 2023, a ZAB informou a Autoridade Central para Voos de Deportação na NRW sobre o voo de expulsão programado para a Bulgária. A hora marcada para o check-in no abrigo de emergência para remover Al H. e levá-lo a Düsseldorf era às 2:30 da manhã de 5 de junho de 2023, com a hora de partida programada para as 7:20 da manhã. No entanto, Al H. não estava em parte alguma - embora tivesse estado presente a 4 de junho e tivesse reaparecido a 5 de junho.

Atualmente, não está claro se lhe foi emitido um aviso. As autoridades alemãs de imigração não anunciam deportações antecipadamente, de acordo com o ministério. No entanto, mesmo que tivesse fugido, a Bamf poderia ter prolongado o prazo para a deportação até 18 meses.

Acesso Limitado

Em 2023, de acordo com as regulamentações existentes, as autoridades não podiam procurar outras áreas em abrigos de refugiados. Esta regra só mudou no início do ano, permitindo às autoridades entrar em mais salas em abrigos comunitários além da sala da pessoa a ser deportada.

Erros Administrativos

O pessoal do abrigo de emergência em Paderborn não informou a ZAB em Bielefeld que Issa Al H. tinha regressado. Embora isto tenha sido uma omissão, não existia uma regulamentação correspondente.

A ZAB não fez quaisquer tentativas adicionais para programar um novo voo para Al H. para a Bulgária. É possível que a ZAB tenha assumido que não havia voos disponíveis dentro do prazo de deportação restante de agosto.

Estes obstáculos tendem a atrapalhar o processo de deportação, uma vez que vários países da UE impõem regulamentações rigorosas para os requerentes de asilo a serem enviados de volta.

No caso da Bulgária, de acordo com o ministério de refugiados da NRW, os voos de deportação só podem aterrar na capital, Sofia, de segunda a quinta-feira entre as 9 da manhã e as 2 da tarde. O transporte por terra ou voos charter não são permitidos. Uma companhia aérea comercial pode transportar um máximo de dois deportados por voo. Consequentemente, o ministério afirma que teoricamente só são possíveis cerca de dez deportações por semana para a Bulgária para todos os 16 estados federais.

O Destino Subsequente em Solingen

Issa Al H. foi transferido para o processo nacional pela BAMF depois de expirar o prazo de 6 meses, o que resultou numa revisão do seu pedido de asilo pela BAMF. Em finais de agosto de 2023, Al H. foi transferido para Solingen. A 13 de dezembro, recebeu proteção subsidiary pela BAMF, transferindo a responsabilidade pelos estrangeiros da ZAB para a autoridade de imigração local em Solingen.

A 23 de agosto de 2024, ocorreu um incidente de esfaqueamento fatal no centro de Solingen.

Transferências de Dublin para Países da UE

As estatísticas revelam os desafios das transferências para a Bulgária e outros estados-membros da UE. No primeiro semestre de 2024, houve 164 envios para a Bulgária de acordo com os regulamentos de Dublin a nível nacional. No entanto, a NRW submeteu 1.126 pedidos de tomada de conta à Bulgária, dos quais Sofia aceitou apenas cerca de 426. No final, foram transferidas 25 pessoas - menos de seis por cento.

A situação não é muito melhor noutros países. A Itália aceitou cerca de 1.470 de quase 1.750 pedidos de tomada de conta da NRW entre janeiro e julho, mas não foi transferido ninguém. A Grécia só aceitou 29 de 2.388 pedidos de tomada de conta da NRW - ainda não ocorreram transferências. O ministro da NRW, Paul, conclui: "Este sistema é tão complicado e fundamentalmente ineficaz."

Após analisar os desafios enfrentados nas transferências de requerentes de asilo para países da UE, é evidente que outros países também impõem regulamentações rigorosas, dificultando o processo. Por exemplo, a Bulgária só permite que os voos de deportação aterrem em Sofia durante horas específicas, limitando o número de deportações por semana.

Apesar das alegações contra Issa Al H., a sua residência em Solingen não foi imediatamente revogada devido a erros administrativos e falta de voos disponíveis para a deportação.

