A explorar se o fascínio do Solteiro é singularmente consumidor?

Além de uma despedida inesperada e duas animadas saídas em grupo, um assunto delicado de cochichos agita o cenário romântico de "The Bachelorette". Será que Emma e Ferry estão mais próximos do que se esperava? E quem está falando mal do casal pelas costas?

Max ou Marcus? Marcus ou Max? Após a prova de sexo quente, a Bachelorette fica em uma situação difícil. Stella lembra cuidadosamente suas experiências. Qual delas combina melhor com seus gostos? Após um momento de hesitação, a Bachelorette entrega a rosa para Marcus.

Max fica decepcionado e parte, confuso. Stella, chorosa, diz: "Fiquei ali, sem palavras". A partida de Max causa uma onda de descrença na villa. "Que jogo cruel é esse?" ecoa pelo jardim. Apenas o vencedor da prova de sexo, Marcus, sorri enquanto navega pela villa.

Uma mensagem na piscina traz uma distração bem-vinda. A primeira saída em grupo está chegando. Luna, Leila, Martin, Musty, Ferry e Erik comemoram alto, pois foram selecionados para uma tarde encantadora no mar em um luxuoso catamaran. O navio oferece muito charme: uma grande piscina, árvores decorativas gigantes e áreas de relaxamento luxuosas, proporcionando uma sessão de ligação fácil. No entanto, Musty se destaca, sendo excessivamente entusiasmado e suas vistas românticas criptográficas, além de suas habilidades medíocres como DJ, não agradam à Bachelorette e ao grupo.

Por outro lado, o entusiasta do fitness Martin deixa uma impressão duradoura. O ex-campeão mundial de Hyrox de 2023 chama a atenção da Bachelorette, ganhando uma viagem de jet ski particular com Stella ao pôr do sol.

Em uma praia isolada, Martin e Stella se aproximam, mas não se beijam: "Eu queria beijá-lo, há uma atração física", confessa a Bachelorette. Martin prefere esperar: "Vamos esperar por esse momento", sorri o loiro de olhos azuis.

De volta à villa, Ferry e Emma estão ocupados lidando com preocupações diferentes. Em vez de sua conexão com Stella, seu relacionamento enfrenta problemas crescentes. A causa raiz? Cochichos invejosos de fontes anônimas. A fonte permanece desconhecida, alimentando suspeitas: "Eu posso ver Jan atrás disso", murmura Ferry para Aysun.

Ferry em névoa

Após outra saída em grupo, onde Jan, Devin, Akosua, Markus e Aysun demonstram suas habilidades em caça ao tesouro, a Bachelorette toma uma decisão. A ambiciosa Aysun parece um pouco intensa na crítica de Stella: "Há algo nela, mas não consigo imaginar um relacionamento sério com ela", admite a Bachelorette. Devin também tem esperanças de chamar a atenção de Stella, mas sua timidez atrapalha suas chances durante o encontro a três com Jan e a Bachelorette.

Enquanto isso, a mecha de Ferry continua acesa. O excluído perde o controle na villa. "Eu estou ferrado!" grita o rapper aspirante, antecipando o retorno de Jan e cia. ("Eu vou te derrubar hoje, cara!") Ferry vai encontrar a força para recuperar o controle? Ou Rave Ferry vai evoluir para a partida de Ferry? E quanto a Devin e Jan? Seu encontro a três afetará negativamente um ou ambos os homens? Há tantas perguntas...

