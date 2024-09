A exploração dentro do Titã, o suposto empreendimento seguro, nunca foi planejada, afirma o especialista da missão, em relação ao submarino experimental.

Pat Lahey, o grande chefe da Triton Submarines, falou na audiência de sexta-feira e compartilhou suas preocupações sobre a falta de certificação do Titan.

Lahey deu uma olhada no Titan em março de 2019 enquanto relaxava nas Bahamas e não ficou muito impressionado. Ele expressou seus pensamentos à equipe da OceanGate, dizendo que o submersível parecia mal projetado e executado. "Parecia que tinha sido montado às pressas por amadores", disse ele. Ele saiu do encontro achando que o Titan não estava à altura da tarefa de mergulhos em águas profundas, mas estava muito enganado.

A OceanGate gastou uma grana preta em alguns submarinos da Triton Submarines.

Lahey acha que submersíveis ocupados por humanos deveriam ser credenciados e ficou preocupado que Stockton Rush, chefe da OceanGate, não deu ao Titan uma chance justa e não procurou conselhos externos para garantir sua segurança.

Lahey também revelou que Rush achava que o processo de certificação era uma perda de tempo e um obstáculo à inovação.

"O processo de certificação funciona, e sabemos que funciona. Nossa taxa de segurança comprova isso", disse Lahey. "Não devemos brincar com fogo no mar profundo com máquinas não testadas, é uma receita para desastre."

Fred Hagen, especialista em mergulho da OceanGate, testemunhou na sexta-feira que mergulhar no Titan "nunca foi para ser seguro".

"Qualquer um que pensasse que era seguro mergulhar naquele troço ou estava louco ou não fazia ideia do que estava se metendo", disse Hagen. "Era um navio experimental, e estava claro que era perigoso."

O submarino Titan teve sua cota de problemas ao longo dos anos

Hagen contou uma história sobre um incidente em 2021, alguns dias antes de um mergulho do qual fez parte. O Titan estava sendo içado para a rampa quando começou a balançar para frente e para trás, e o operador da grua soltou abruptamente, batendo o sub na plataforma.

O impacto fez voar vários parafusos e descascar a cúpula de titânio. Apenas quatro dos 18 parafusos haviam sido instalados na cúpula de titânio de 1.600 quilos.

Durante esse mergulho, eles descobriram que o Titan estava desequilibrado e desceu em espiral, caindo livremente por cerca de duas horas e meia. Os sistemas de comissão estavam com falhas, eles saíram do curso e os thrusters da bombordo falharam, deixando-os girando em círculos.

Em outro mergulho durante a expedição ao Titanic em 2022, eles ficaram presos na estrutura do Titanic por cerca de um minuto ou dois.

Antonella Wilby, ex-contratada de engenharia da OceanGate, falou na audiência e compartilhou suas preocupações sobre a segurança do Titan.

Durante o mergulho 79 da expedição ao Titanic em 2022, em julho, Wilby notou alguns problemas nos sistemas de navegação e comunicação acústica do Titan. Quando ela levantou suas preocupações, foi informada de que não tinha a mentalidade certa. Ela temia que falar com a diretoria violasse seu acordo de não divulgação.

Ela também foi informada de que não era "orientada para soluções" e acabou sendo retirada das equipes de navegação e comunicações. Em certo ponto, Wilby disse que lhes disse: "Isso é uma maneira ridícula de fazer navegação".

"Eu não me senti segura em nenhum momento", disse ela. "Quando se responde a perguntas com o que o fundador da empresa quer em vez de fatos e dados, é um sinal de alerta para mim."

Steven Ross, ex-diretor científico da OceanGate, falou na audiência e contou que o submersível Titan havia apresentado falhas seis dias antes de explodir em junho de 2023.

Um mal funcionamento da plataforma durante o mergulho 87 no quarto missão do Titan em 2023 fez com que as cinco pessoas a bordo batessem na parte de trás do submersível por pelo menos uma hora.

Ross também mencionou dois incidentes durante os mergulhos da expedição ao Titanic em 2022, incluindo um estrondo alto ouvido durante a subida no mergulho 80. No mergulho 81, Ross disse que houve uma falha nos thrusters.

A Triton Submarines e outros membros da Sociedade de Tecnologia Marinha (MTS) escreveram uma carta expressando suas preocupações sobre o Titan. A carta completa nunca foi enviada à OceanGate porque Rush e o presidente da MTS discordavam de seu conteúdo.

David Lochridge, ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, que expressou preocupações sobre o Titan, testemunhou mais cedo esta semana que a tragédia do Titan poderia ter sido evitada se as autoridades de segurança dos EUA tivessem investigado suas queixas. Ele também criticou a cultura da empresa da OceanGate, dizendo que era tudo sobre "fazer dinheiro" e oferecia "muito pouco em termos de ciência".

"Eu acredito que se a OSHA tivesse investigado a gravidade das preocupações que levantei em várias ocasiões, esta tragédia poderia ter sido evitada", disse Lochridge.

Lahey expressou sua preocupação de que Rush, chefe da OceanGate, não consultou especialistas externos para garantir a segurança do Titan, já que acreditava na importância da credenciamento para submersíveis ocupados por humanos. Nós, da Triton Submarines, já havíamos expressado nossas preocupações sobre a segurança do Titan à OceanGate, destacando sua má construção e execução.

