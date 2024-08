- A exploração de cabanas de montanha torna-se desafiadora devido às alterações climáticas.

Aquecimento global está apresentando desafios significativos para as operações dos refúgios da Associação Alemã de Alpinismo (DAV) nas montanhas. O aumento das temperaturas nas montanhas e a escassez crescente de água tornam difícil manter as acomodações de alta altitude, como observado por Robert Kolbitsch, chefe de refúgios e trilhas na associação federal da DAV em Munique.

Aproximadamente 20% dos cerca de 200 refúgios gerenciados pela DAV atualmente exigem atenção imediata - uma tendência em ascensão. Isso ocorre devido à incapacidade de obter água de forma sustentável ou de manter os níveis anteriores de suprimento de energia.

Recursos hídricos escassos levaram ao fechamento do Refúgio Neue Prager pelo terceiro ano consecutivo. Situado a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar nos Alpes Austrian High Tauern, o refúgio depende exclusivamente de água da superfície, incluindo água derretida de glaciares e chuva. Infelizmente, neste verão, o refúgio teve picos de temperatura em torno de 20°C, o que é excepcionalmente alto e um claro indício do aumento da temperatura nessa altitude, explicou Kolbitsch.

DAV adota sanitários compostáveis

Assim como muitos outros refúgios de montanha, a maioria da água no Refúgio Neue Prager é utilizada para descarga de sanitários. Sem água, é impossível manter operações higiênicas no refúgio. Para enfrentar o problema da escassez de água no futuro, a DAV planeja passar para sanitários compostáveis a partir da próxima estação. A construção deve começar em maio do ano que vem.

A implementação de sanitários compostáveis em muitos refúgios de alta altitude na Suíça também é esperada para aliviar a escassez de água nessa região. No entanto, o processo de conversão apresenta desafios, mencionou Kolbitsch. Os sanitários compostáveis exigem mais espaço do que a configuração atual, e o Refúgio Neue Prager deve cumprir regulamentações de conservação do patrimônio. Conseqüentemente, a DAV precisará construir um novo edifício de dois andares ao lado do refúgio para os sanitários compostáveis. Simultaneamente, o tanque de água do refúgio será expandido de 20 para 30 metros cúbicos.

Kolbitsch estima que os custos de conversão ficarão entre 600.000 e 800.000 euros, com cerca de 55% da soma esperada para ser financiada. Olhando para o futuro, a Associação Alpina deve se preparar para despesas significativas em breve, já que muitos outros refúgios da DAV também exigem atenção. Kolbitsch antecipa que ações futuras são necessárias na Casa Reichenhaller no Hochstaufen nos Alpes de Chiemgau e na Hochlandhütte nas montanhas de Wetterstein perto de Mittenwald.

